Crianças comparecem em peso ao Pré-Carnaval infantil de Fortaleza neste domingo, 9

Pré-carnaval infantil na Estação das Artes, em Fortaleza / Crédito: FABIO LIMA

O público infantil marcou forte presença nos festejos de pré-carnaval deste domingo, 9, em Fortaleza. Com atrações no Passeio Público e Estação das Artes, a criançada caprichou nas fantasias, espuma e muita alegria para curtir o segundo fim de semana de folia no mês de fevereiro. A festança começou logo às 9 horas da manhã, no Passeio Público. O local, também conhecido como Praça dos Mártires, foi dominado por fadas, homens-aranha e princesas por um dia, que correram e brincaram ao som da Charanga do Tio Marcão Lindão e Tia Samila e Sua Turma.

Entre elas estava Maria Eduarda, 4, que esbanjava trajes de um dos seus filmes prediletos, Divertida Mente 2. O pai da pequena, Bruno de Freitas, 35, assistia nos bancos da praça a filha correr em meio ao confete e espuma vistos por todo lado da praça e comemora a existência de um espaço tranquilo para as crianças aproveitarem o Carnaval. "Eu estou gostando. Está muito tranquilo. Nas outras vezes que vim já estava mais lotado, mas nessa acho que é porque ainda é cedo. Não tenho o que reclamar. Aqui sempre é bom para criança", comenta o juiz, que já frequenta o pré do Passeio Público há três anos.

Como ressaltado por Bruno, o ambiente familiar tomou conta da Praça neste domingo. Parte disso pode ser atribuído ao plano operacional montado no entorno do local, com presença de policiais militares, guardas municipais e agentes de trânsito, além do uso de pulseiras de identificação em cada criança, para facilitar que elas sejam encontradas caso se percam dos pais Quem já visita o local há alguns anos sabe dessas vantagens e tem o Passeio como principal destino da família nas manhãs de domingo que antecedem o Carnaval. Mara Mendonça, 39, mãe do pequeno Francisco Sousa, 2, diz fazer propaganda contínua do local para os amigos, devido às boas experiências em anos anteriores. “Está ótima [a folia]. Essa questão de colocar as pulseirinhas para tirar foto também. Todo ano a gente indica por conta do estacionamento que é fácil, por causa da segurança, não poder trazer bebida com garrafas, o que também é uma segurança para as crianças. A gente adora”, conta a bancária.

Pré-Carnaval infantil: quem está na chuva é pra se molhar Um dos destaques do Pré-Carnaval infantil deste ano tem sido o capricho nas fantasias das crianças para brincar nos polos de lazer da Terra do Sol. Na Estação das Artes, por exemplo, os modelitos foram tão bem elaborados que ganharam até desfile de moda, comandado pelo grupo Dona Zefinha. Entretanto, as altas produções não pareceram um empecilho para que as crianças se esbaldassem na folia. Exemplo disso foi a pequena Iara, de apenas 1 ano, que em meio a tantas fadas e personagens da nova geração, correu de uma ponta a outra da Estação fantasiada de Pedrita, estrela do seriado Os Flintstones, dos anos 1960. “Eu deixo ela se divertir assim. Se está arrumada ou se não está, o importante é que ela brinque”, pontua Ísis Soares, 32, mãe de Iara.

Na folia também houve quem decidiu entrar na brincadeira do filho e sair de fantasias combinadas para curtir as atrações na Estação. Natália Nelly, 36, foi vestida de Pikachu para ser a companhia de seu Brian, mas que naquele momento atendia por Ash Ketchum, protagonista do anime Pokémon. Diante da paixão do filho pela produção japonesa, a caixa resolveu usar o talento que possui para personalizar roupas e montar as fantasias com direito até a Chamander de pelúcia.