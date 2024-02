4 dicas de como se vestir no Carnaval se você não gosta de fantasias

O Carnaval está chegando e, com ele, inúmeras fantasias. É a época do ano na qual os foliões deixam a criatividade falar mais alto e se fantasiam de todo o tipo de coisa. Porém, existem aqueles que querem apenas aproveitar uma festa ou um bloquinho e evitam colocar peças diferentes.

“A ideia é dar ideias que possam ser usadas além do Carnaval. Que as peças continuem no guarda-roupa das pessoas e não sejam logo descartadas, isso é sustentabilidade, é gerar menos lixo e economizar”, explica a empreendedora Manu Farias.

Pensando nisso, a dona do Brechó Fashion Carioca, Manu Farias, elenca quatro dicas do que usar durante as festas. Confira!