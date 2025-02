Carnaval 2025 de Salvador (BA): o que fazer? Veja blocos e camarotes

Enquanto os foliões aguardam a chegada da programação do Carnaval 2025 em Salvador, capital da Bahia, os blocos e os camarotes já apresentam suas indicações para a celebração do ano.

Em 2025, o Carnaval se inicia no mês de março, a partir da segunda-feira, 3, mas os soteropolitanos e os turistas poderão aproveitar os festejos no final de fevereiro, de acordo com a previsão do município.