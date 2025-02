Carnaval do Recife 2025: veja data do Galo da Madrugada, maior bloco do mundo

O Galo da Madrugada, reconhecido como o maior bloco de rua do mundo / Crédito: AFP PHOTO/LEO CALDAS

O Galo da Madrugada é um dos maiores eventos carnavalescos do Brasil. Reconhecido como o maior bloco de rua do mundo em termos de público, reúne mais de 2 milhões de pessoas todos os anos. Este ano ele celebra seu 46º aniversário pelas ruas de Pernambuco. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp O destaque do Galo são os trios elétricos, que reúnem artistas locais e nacionais tocando o melhor do frevo e de outros ritmos. Apesar do nome, ele não começa durante a madrugada.

Confira quando será, com dia e horário, o Galo da Madrugada, uma das grandes atrações do Carnaval de Recife (PE) neste ano.

Galo da Madrugada 2025: veja data e horário O Galo da Madrugada 2025 acontece no dia 1° de março. O desfile começa às 9 horas, mas alguns foliões costumam chegar ainda de madrugada para garantir os melhores lugares. Ele está programado para encerrar às 18h30min. Por que "Galo da Madrugada" se começa de manhã? O nome do bloco vem do fato de seus organizadores virarem a noite trabalhando para poder colocar o bloco na rua no dia seguinte. Sendo assim, na madrugada, eles estavam acordados e prontos para o desfile. Galo da Madrugada 2025: qual o trajeto? O percurso dos trios elétricos do Galo da Madrugada tem início às 9h, em frente ao forte das Cinco Pontas, seguindo pela rua Imperial até a praça Sérgio Loreto, onde fica a sede do bloco de Carnaval.

O trajeto também inclui as avenidas Dantas Barreto e Guararapes, encerrando na Rua do Sol. O trajeto total tem cerca de 6,5 km. VEJA mais notícias sobre o Carnaval em Fortaleza, no Ceará e no Brasil Quem o "Galo da Madrugada" vai homenagear em 2025? Em 2025, o tema será "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval" e destaca tradições regionais. Entre as atrações representadas, estão os Caretas de Triunfo, as Caiporas de Pesqueira, os Papaguns de Bezerros, o Caboclo de Lança de Nazaré da Mata e a La Ursa.