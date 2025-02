Carnaval 2025 no RJ: melhores setores, camarotes e mais sobre a Sapucaí

Carnaval 2025 no RJ: desfiles no sambódromo são opção muito procurada / Crédito: Divulgação/Liesa

O Carnaval de 2025 está chegando e estar no sambódromo da avenida Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, é um desejo dos apaixonados por desfiles alegóricos das escolas de samba. Você tem esse desejo? Para ajudar na escolha melhor opção para acompanhar de perto as apresentações no RJ, O POVO separou fatos sobre os desfiles na Sapucaí. Confira:

Carnaval 2025 no RJ: Por que ir ao sambódromo? O local projetado por Oscar Niemeyer é palco de uma festa enorme durante cinco noites de carnaval. As escolas se preparam o ano inteiro para apresentarem o melhor desfile possível na passarela de 700 metros que comporta até 80 mil pessoas. Ver isso de perto é considerado uma experiência única.



Carnaval 2025: quando é? Qual dia é feriado? SAIBA TUDO Carnaval 2025 no RJ: Qual o melhor lugar na Sapucaí? Há várias opções de lugares para assistir aos desfiles: arquibancadas, cadeiras numeradas, frisas e frisa coberta. As arquibancadas possuem preço mais acessível (de R$ 190 a R$ 230, a inteira) e os lugares não são numerados, exceto nos setores 9 e 12 (no setor 9, o preço do ingresso é mais elevado). Também há uma divisão de arquibancadas especiais (setores 2 ao 11) e populares (setores 1, 12 e 13).

Nas arquibancadas especiais, a capacidade é de 2.500 de pessoas por setor, enquanto nas populares o limite é de 9 mil foliões, podendo gerar aglomerações maiores. O setor 1 fica posicionado antes do local de início do desfile e os setores 12 e 13 ficam muito no final, distantes da avenida. Cadeiras individuais podem ser compradas no setor 12. Por estar na arquibancada popular, esse é o ingresso mais barato. Os assentos são dispostos em uma rampa, sendo as primeiras fileiras mais baixas e as últimas mais altas.

A opção mais confortável para estar no sambódromo carioca é das frisas. São localizadas ao nível do solo, próximas à pista, com quatro fileiras e 6 lugares em cada caixa. As posições são em frente aos setores 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 e 13. No setor 7, posicionado em frente ao júri da competição, há frisas cobertas, muito procuradas por quem quer assistir aos desfiles sem se molhar com as chuvas de verão. Esses espaços possuem poltronas acolchoadas e comportam até 12 pessoas. Por fim, existem camarotes espalhados pelos setores. São a opção mais cara e a escolha de muitas celebridades. Comportam até 24 pessoas e possuem benefícios especiais como bebidas à vontade e show de DJs, com ingressos que podem ultrapassar três mil reais.