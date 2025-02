Carnaval em Salvador 2025: veja programação completa na capital

Os festejos iniciam no dia 27 de fevereiro e podem se estender até 5 de março; confira programação completa do Carnaval de Salvador (BA)

As festividades acontecerão a partir do dia 27 de fevereiro, estendendo-se até o dia 5 de março, com festejos em três circuitos principais: Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande-Avenida Sete) e Batatinha (Centro Histórico).

A programação do Carnaval 2025 em Salvador, capital da Bahia, já foi divulgada parcialmente na terça-feira, 11, por meio do Diário Oficial do Município (DOM). O registro também apontou a ordem dos desfiles para a ocasião.

Sambetão O Mangue Bloco Mucum’g Oriobá Filhas de Gandhy Laroyê Arriba Swing do Pelô Cabeça de Gelo Chabis’c Filhos de Nanã Bloco Rodopiô Afoxé Acará Alertamente Negra Mulheres Na Folia Curuzu City Dana-Dana Ginga Remandiola Tempero de Negro Mutuê Kizumba Rosa Jaguaricema Filhos De Jha Korin Nagô Tambores e Cores É Com Esse Que Eu Vou Afoxé Filhos De Ogum de Ronda Projeto Especial - Bloco Pagodinho Projeto Especial - Chegou A Hora

Olodum Mirim Filhos de Korin Efan Mutantes O Bloco Afrobogum Laroyê Arriba As Gostosas/Mania De Sambar Insaba Mazá Baba Afomam Afoxé Ômo Izo Arca De Axé Afro Mangangá - Bloco Da Capoeira Ylê Oya Ki Beleza Ginga do Negro Abuse E Use Filhos de Omolu Chabis’c Jogo De Ifá Araiyê Afoxé Filhos De Ogum De Ronda Projeto Especial - Chegou A Hora

Namoral Corrente do Samba Rodopiô Bloco Cultural Arca do Axé Reggae O Bloco Reggae O Bloco Afoxé Dança Bahia

28 de fevereiro (sexta-feira)

Templo dos Orixás

Gera A Dois O Bloco

Laroyê Arriba

Boka Louka

Chamego Afro

Jogo de Ifá

1º de março (sábado)

As Gostosas /Mania de Sambar

Filhos do Korin Efan

Axé Dadá

Quintal Do Samba

Bloco Cultural - Netos de Gandhy

Abuse e Use

Tô Aê

Jogo de Ifá

Ginga de Negro

Afro Arayê

02 de março (domingo)

Mutantes O Bloco

Filhos de Gandhy

Filhos Do Congo

Afrodescendente Da Bahia

Alabê

Afro Liberdade

Kambalaguanze

Furacão 2001

03 de março (segunda-feira)

Cabeça de Gelo

Chamego Afro

Tempero de Negro

Aspiral Do Reggae

Okambi

Dandara

Mundo Negro

Sambetão

Alertamente Negra

Kayala da Bahia

Boka Louka

Corisco

Ijexá da Bahia

04 de março (terça-feira)

Filhos de Gandhy

Filhas de Gandhy

Tá Rindo De Q

Ska Reggae

Programação do Carnaval em Salvador 2025: Circuito Osmar

Veja os desfiles carnavalescos para o circuito Osmar.

27 de fevereiro (quinta-feira)

A Mulherada

Alerta Geral

Pagode Total

Afro Mangangá - Bloco Da Capoeira

Afro Bankoma

Amor e Paixão

Proibido Proibir

Bloco Fogueirão

Samba e Folia

Trio do Comcar

Samba Terramar

28 de fevereiro (sexta-feira)

Polimania

Exclusiva do Samba

Bloco dos Servidores do Estado Da Bahia

Alvorada

Reduto do Samba

Olodum

Projeto Especial - Bloco Agente Faz Saúde

Filhos de Marujo

Samba Popular

Cortejo Afro

As Transformistas

Afro Soweto

Trio do Comcar

Bbg - Big Bloco Do Guetho

Os Negões

1º de março (sábado)

Pipoca do Algodão Doce

Bloco Happy

Bloco Teens Gatos e Gatas

Todo Menino É Um Rei - Infantil

Pequeno Principe de Airá - Infantil

Ibeji - Infantil

Bloco Da Saudade

Didá

As Muquiranas

Canelight

Bola Cheia

Baby Léguas

As Kuviteiras

Trio Armandinho Dodô e Osmar

Me Deixe À Vontade

Vem Sambar

Malê Debalê

Muzenza

Polimania

Bloco Do Cajá

Afro Bankoma

Jaké

Afinidade

Trio Do Comcar

Q Felicidade

Mundo Negro

Four Days

Ilê Aiyê

02 de março (domingo)

Pipoca Doce - Infantil

Ibeji - Infantil

Exclusiva - Infantil

Rhataplan - Infantil

Zum Zum Mel - Infantil

Animou Geral - Projeto Especial

Bloco Dos Pierrôt’s

Trio Do Comcar

Inter

Comanches Do Pelô

Apaches

Muquisamba

As Suburbanas

100 Censura

Banana Reggae

Bloco Dos Servidores Do Estado Da Bahia

Blocão Da Liberdade

Ambiental Ecossistema

Os Negões

03 de março (segunda-feira)

Commanches - Infantil

Zum Zum Mel - Infantil

Bloco Da Saudade

Didá

As Muquiranas

Inter

Bloco Das Pretas

Mudança Do Garcia

As Kuviteiras

Trio Do Comcar

Nelson Rufino - 60 Anos De Samba

Bloco 2 Da Gira

Ilê Aiyê

Milenar

Bloco Do Cajá

Malê Debalê

Celebração Da Palma Da Mão

Filhos De Jhá

Afro Reggae Bahia

04 de março (terça-feira)

Rhataplan - Infantil

Vamos Nessa - Infantil

Bloco Dos Pierrot’s

Olodum

Inter

As Muquiranas

Commanche do Pelô

Projeto Especial Yayá Muchima

Muzenza

Four Day’s

Filhos Do Congo

Ilê Ayiê

100 Censura

Trio do Comcar

Pipoca Do Samba - Projeto Especial

Programação do Carnaval em Salvador 2025: Circuito Dodô

Veja os desfiles carnavalescos para o circuito Dodô.

27 de fevereiro (quinta-feira)

Baby Léguas

Bloco da Quinta

Bloco Fissura

Bloco Siri Com Todi

Tô Ligado

Uau

Os Mascarados

Trio do Comcar

Universitários

Bloco Cheiro

Araketu

Nova Saga

Banana Reggae

Bbg - Big Bloco Gheto

Alô Inter

28 de fevereiro (sexta-feira)

Baby Léguas

Vumbora

Bloco Nana

Fissura

Tô Ligado

Blow Out

Siri com Todi

Eu Vou

Cheiro De Amor/Yes

Bloco Dos Vaqueiros

Trio do Comcar

1º de março (sábado)

Coruja

Vumbora

Bloco Eva

Bloco do Nana

Fissura

Timbalada

Tô Ligado

O Vale

Siri Com Todi

Bloco Cheiro

Tá Rindo De Q

Trio Do Comcar

Alerta Prime

Ambiental e Ecossistema

02 de março (domingo)

Olodum

Camaleão

Largadinho

Me Abraça

Crocodilo

Trio Armandinho

Cortejo Afro

Trio Do Comcar

Ecológico Meio Ambiente

A Mulherada

Bloco Universitário

Projeto Especial Novo Trio

03 de março (segunda-feira)

Coruja

Camaleão

Filhos De Gandhy

Filhas De Gandhy

Me Abraça

Trio Armandinho

Crocodilo/Vem Comigo

Cortejo Afro

Vem Sambar

Trio Do Comcar

Ecologico Meio Ambiente

Jaké

Muzenza

Projeto Especial Novo Trio

04 de março (terça-feira)

Camaleão

Largadinho

Jaké

Praieiro

Trio do Comcar

Male Debalê

A Mulherada

Banana Reggae

Tê Tê Tê

Bloco As Exclusivas

Bloco Universitário

Projeto Especial Novo Trio

Programação do Carnaval em Salvador 2025: Circuito Sérgio Bezerra

Veja os desfiles carnavalescos para o circuito Sérgio Bezerra.

26 de fevereiro (quarta-feira)

Xupisco

Concentra + Não Sai

Quero Mais

Pinguço

Cerveja e Pimba

Cachasambier

Esquenta

O Caldo

Amigos Do Mestre

Bloco Da Faixa

Bloco Chuveirão

Hoje Eu Posso

Arquiloucura

A Barca Tricolor

Sabidolândia

Habeas Copos

Contaminado Pela Picuinha

Alerta Geral

100 Comentários

Programação do Carnaval em Salvador 2025: Circuito Mestre Bimba

Veja os desfiles carnavalescos para o circuito Mestre Bimba.

26 de fevereiro (quarta-feira)

Nucana

Afoxé Bamboxé

Bloco Swing Afro Magia

Bloco Arrastão dos Canibais

Bloco Sedução Samba

Bloco Complexo do Samba

27 de fevereiro (quinta-feira)

Bloco Fantasia

Bloco As Donzelas

Bloco Asa Surf Reggae Pela Paz

Bloco Dm De Boa

Bloco As Direitinhas

Bloco R9

Bloco Baile Black

Bloco As Dondoletes

Bloco Samba Mainha

Bloco Colar de Conchas

Bloco Meninos da Vila

Bloco Desembola

28 de março (sexta-feira)

Arrastão Favelinha Kids

Prevenção/Arrastão Cultural

Bloco Os Tolhas

Arrastão Rezenha Dos Coroas

Bloco As Merendas

Bloco Nossa Identidade

Bloco Saber De Quê (Os Esponjas)

Q. G. O Bloco

Bloco Fura Olho

Bloco Miame

Bloco Zum, Zum, Zum

1º de março (sábado)

Bloco Furacão Kids

Bloco Trovãozinho

Arrastão Os Canalhas

Bloco Bregalera

Bloco Afro E Arte

Bloco É Prá Lá Que Vai

Bloco Sou + De Ir

Bloco Boqueirão (Byfe)

Bloco As Amantes Do Nordeste

Bloco Kupula Unida

Bloco Samba Nordeste

Bloco Samba Da Vela

Bloco Vip e Folia

02 de março (domingo)

Bloco Pirulito

Arrastão Ruma, Ruma

Bloco Oz Cobrões

Bloco As Pagodeiras

Bloco Do Benny

Bloco Sem Miséria

Bloco Tudo De Bhom

Bloco La Privillege

Bloco Arte Kizumba

03 de março (segunda-feira)

Bloco Balãozinho

Bloco As Nordestinas

Bloco As Quase Perfeitas

Bloco Sei Lá Yes

Bloco Philosofia Do Reggae

Bloco Segue O Fluxo

Bloco Afrotambor

Bloco Samba Do Gordinho

Bloco As Piriguetes

Bloco Biribada

Bloco Tem Folia

Bloco O Cheio de Charme

04 de março (terça-feira)

Quabales

Bloco Jhon Jhon Kids

Bloco Voce Bebeu

Arrastão Superpoderosas

Bloco Os Piratas

Bloco Corno Nordestino

Bloco Junte-Se

Arrastão De Verão

Bloco Elite

Bloco 40 Graus

Bloco Rb Exclusivo

Bloco Ubuntu

Bloco Tentação

Positvo