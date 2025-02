Carnaval 2025 do Recife (PE): veja programação completa na capital

Festa começa no dia 27 de fevereiro e pode se estender além da Quarta de Cinzas; confira programação completa do Carnaval de Recife (PE)

VEM COMER PAPINHA

•Local: Recife - Bazar Parrilla & Beer

•Horário: 12h00

•Entrada: Pago

QUEM TEM COOLER TEM MEDO

•Local: Recife - Rua Jack Ayres, 210

•Horário: 15h30

•Entrada: Gratuito

BALINHO DECORE FESTAS

•Local: Recife - Shopping Parnamirim

•Horário: 14h00

•Entrada: Pago

BALINHO DA CHAPELEIRA

•Local: Recife - Praça Compositor Antônio Maria Santana

•Horário: 14h30

•Entrada: Gratuito

ARQUINHOS NA FOLIA

•Local: Recife - Obelisco da Rua da Aurora

•Horário: 15h30

•Entrada: Gratuito

QUEM TEM COOLER TEM MEDO

•Local: Recife - Bar “O Amarelinho”, em Boa Viagem

•Horário: 11h00

•Entrada: Pago

16/02/2025 - Domingo

BLOCO MAMÃES DO CALÇADÃO

•Local: Recife - Av. Boa Viagem, 2º Jardim

•Horário: 15h00

•Entrada: Gratuito

BALINHO DO PLAZA

•Local: Recife

•Horário: 16h00

•Entrada: Pago

BLOCO DOS MONSTROS

•Local: Recife - Clube Náutico

•Horário: 10h00

•Entrada: Pago

18/02/2025 - Terça-feira

ENSAIO BOI MARINHO

•Local: Recife

•Horário: 19h00

•Entrada: Gratuito

TERÇA NEGRA

•Local: Recife

•Horário: 19h00

•Entrada: Gratuito

19/02/2025 - Quarta-feira

BLOCO DA SAUDADE

•Local: Recife

•Horário: 20h00

•Entrada: Gratuito

CARNAVAL FAMIGLIA GIULIANO

•Local: Recife

•Horário: 21h00

•Entrada: Pago

Bloco da Saudade

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Carnaval Famiglia Giuliano

- Local: Recife

- Horário: 21:00

- Entrada: Paga

Baile do Siri na Lata

- Local: Recife

- Horário: 21:00

- Entrada: Paga

Bloco do Rosa

- Local: Recife

- Horário: 22:00

- Entrada: Paga

I Love Cafuçu

- Local: Clube Internacional do Recife

- Horário: 22:30

- Entrada: Paga

Os Barba

- Local: Recife, Barchef - Boa Viagem

- Horário: 14:00

- Entrada: Gratuita

Sai dessa Noca

- Local: Recife, Bar e restaurante Amigos Sagrada Família

- Horário: 14:00

- Entrada: Gratuita

1º GP Bike Municipal do Recife

- Local: Recife

- Horário: 15:00

- Entrada: Gratuita

Eu me Vingo de tu no Carnaval

- Local: Recife, Espinheiro

- Horário: 15:00

- Entrada: Gratuita

Bailinho do Plaza

- Local: Recife

- Horário: 16:00

- Entrada: Gratuita

Cola em mim que é sucesso

- Local: Recife, Hotel Atlante Plaza

- Horário: 17:00

- Entrada: Paga

Turma da Jaqueira Segurando o Talo

- Local: Recife, Jaqueira

- Horário: 17:00

- Entrada: Gratuita

Acorda pra tomar Gagau

- Local: Recife, Mercado da Boa Vista

- Horário: 18:00

- Entrada: Gratuita

Pisando na Jaca

- Local: Recife, Poço

- Horário: 18:00

- Entrada: Gratuita

Papo 10 só Melhore

- Local: Recife, Rua Marquês de Tamandaré - Casa Amarela

- Horário: 18:00

- Entrada: Gratuita

Baile Bumba Meu Boi

- Local: Recife, Clube dos Cisnes - AABB

- Horário: 21:00

- Entrada: Paga

Jacaré da Beira Rio

- Local: Recife, Clube Internacional do Recife

- Horário: 12:00

- Entrada: Paga

Panelinha de Pressão

- Local: Recife

- Horário: 12:00

- Entrada: Gratuita

Pega Vareta

- Local: Recife, Catamaran Tours

- Horário: 15:00

- Entrada: Paga

Pimpões da Tamarineira

- Local: Recife, Rua da Glória, Graças

- Horário: 15:00

- Entrada: Gratuita

Boi Marrindo - Feviva Poço da Panela

- Local: Recife, Poço da Panela

- Horário: 15:00

- Entrada: Gratuita

Bicho Maluco Beleza

- Local: Recife

- Horário: 16:00

- Entrada: Gratuita

25/02/2025 - Terça-feira:

Turma Anga

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

24/02/2025 - Quarta-feira:

Panagruelista Bull

- Local: Recife, Largo do Poço da Panela

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Quem me viu Quem MV

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

27/02/2025 - Quinta-feira:

Esquita Luvina

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Sextinho Tomanô

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Praça do Arsenal

- Local: Recife, Bairro do Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Marco Zero

- Local: Recife, Bairro do Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Marco Zero

- Local: Recife, Bairro do Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Passaram a Perna

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Pátio de São Pedro

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Bloco do Ganso

- Local: Recife, Rua da Moeda - Bairro do Recife

- Horário: 21:00

- Entrada: Paga

Brilhozinhos da Folia

- Local: Recife

- Horário: 21:00

- Entrada: Gratuita

Porco Digital

- Local: Recife

- Horário: 22:00

- Entrada: Gratuita

Só Agape Galo

- Local: Recife, Bairro do Recife

- Horário: 14:00

- Entrada: Gratuita

Galo Paradise

- Local: Recife, Marco Zero

- Horário: 15:00

- Entrada: Paga

Galo Privilege

- Local: Recife, Recife Antigo

- Horário: 15:00

- Entrada: Paga

Balança Rocha

- Local: Recife, Rua da Moeda

- Horário: 15:00

- Entrada: Gratuita

Bora Galo

- Local: Recife

- Horário: 16:00

- Entrada: Gratuita

Boteco do Galo

- Local: Recife, Praça do Arsenal

- Horário: 16:00

- Entrada: Gratuita

Galo Downtown

- Local: Recife, Bairro do Recife

- Horário: 16:00

- Entrada: Paga

Galo Summer

- Local: Recife, Marco Zero

- Horário: 17:00

- Entrada: Paga

Majestic

- Local: Recife

- Horário: 17:00

- Entrada: Paga

Partiu Galo

- Local: Recife

- Horário: 18:00

- Entrada: Gratuita

Seu Vicente no Galo

- Local: Recife, Marco Zero

- Horário: 18:00

- Entrada: Paga

Se Gobby

- Local: Recife, Bairro do Recife

- Horário: 18:00

- Entrada: Gratuita

Camarote do Jão

- Local: Recife, Marco Zero

- Horário: 19:00

- Entrada: Paga

Galo da Madrugada

- Local: Recife

- Horário: 19:00

- Entrada: Gratuita

Seu Antônio no Galo

- Local: Recife, Bairro do Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Paga

Carnaval Boa Viagem

- Local: Recife, Rua Barão de Souza Leão - Boa Viagem

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Se Você Não for eu Vou

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Galinha d'Água

- Local: Recife, Rio Capibaribe

- Horário: 21:00

- Entrada: Gratuita

Pátio de São Pedro

- Local: Recife

- Horário: 21:00

- Entrada: Gratuita

Novo Cais

- Local: Recife

- Horário: 21:00

- Entrada: Gratuita

Pinto do Galo da Madrugada

- Local: Recife

- Horário: 21:00

- Entrada: Gratuita

Carnaval Boa Viagem

- Local: Recife, Avenida Boa Viagem

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Bolinha de Sabão

- Local: Recife, Lagoa do Araçá

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Og do Frevo

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Praça da Jaqueira (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Parque Santana (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

01/03/2025 - Sábado:

Carnaval Boa Viagem

- Local: Recife, Rua Barão de Souza Leão - Boa Viagem

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Se Você Não for eu Vou

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Galinha d'Água

- Local: Recife, Rio Capibaribe

- Horário: 21:00

- Entrada: Gratuita

Pátio de São Pedro

- Local: Recife

- Horário: 21:00

- Entrada: Gratuita

Novo Cais

- Local: Recife

- Horário: 21:00

- Entrada: Gratuita

Pinto do Galo da Madrugada

- Local: Recife

- Horário: 21:00

- Entrada: Gratuita

---

02/03/2025 - Domingo:

Carnaval Boa Viagem

- Local: Recife, Avenida Boa Viagem

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Bolinha de Sabão

- Local: Recife, Lagoa do Araçá

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Og do Frevo

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Praça da Jaqueira (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Parque Santana (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Parque Macaxeira (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Dona Lindu (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Polo Aurora (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Parque das Graças (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

---

03/03/2025 - Segunda-feira:

Noite dos Tambores Silenciosos

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Og do Frevo

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Praça da Jaqueira (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Parque Santana (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Parque Macaxeira (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Dona Lindu (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Polo Aurora (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Parque das Graças (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

---

04/03/2025 - Terça-feira:

Conogoloco

- Local: Recife, Rua da Guia

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Og do Frevo

- Local: Recife

- Horário: 20:00

- Entrada: Gratuita

Praça da Jaqueira (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 15:00

- Entrada: Gratuita

Parque Santana (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 15:00

- Entrada: Gratuita

Parque Macaxeira (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 15:00

- Entrada: Gratuita

Dona Lindu (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 15:00

- Entrada: Gratuita

Polo Aurora (Infantil)

- Local: Recife, Rua da Aurora

- Horário: 15:00

- Entrada: Gratuita

Parque das Graças (Infantil)

- Local: Recife

- Horário: 15:00

- Entrada: Gratuita

---

08/03/2025 - Sábado:

Não Acredito Que Te Beijei

- Local: Recife

- Horário: 16:00

- Entrada: Paga

---

11/03/2025 - Terça-feira:

Jumenta Chopp

- Local: Recife, Praça Zeca Barbosa Lima

- Horário: 10:00

- Entrada: Paga

Carnaval 2025 do Recife (PE): camarotes no Galo da Madrugada

O Galo da Madrugada, reconhecido pelo Guinness Book como o maior bloco de Carnaval do mundo, reúne milhões de foliões anualmente. Para quem busca mais conforto, os camarotes são uma alternativa.

Camarote Downtown - 1º de março às 8h (sábado)

Um dos mais procurados, oferece vista privilegiada, open bar, banheiros climatizados e segurança.

Venda de ingressos aqui

Camarote Majestic - 1º de março às 8h (sábado)

Destaca-se pelo custo-benefício, com open bar e open food.

Venda de ingressos aqui

Camarote Privilege - 1º de março às 8h (sábado)

Possui uma ampla varanda para acompanhar os trios elétricos e conta com atrações musicais variadas.

Venda de ingressos aqui

Carnaval 2025 do Recife (PE): camarotes no Recife Antigo

No Recife Antigo, os foliões podem escolher entre dois principais camarotes:



Camarote Seu Boteco - 27 de fevereiro à 4 de março (período da noite)

Localizado em frente ao palco principal do Marco Zero, destaca-se pelo serviço de buffet e open bar.

Confira datas, horários e ingressos aqui

Camarote Parador - 27 de fevereiro à 4 de março (período da noite)

Oferece uma programação exclusiva com artistas nacionais e regionais, funcionando no período da tarde.

Confira datas, horários e ingressos aqui

