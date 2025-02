Carnaval 2025 do Rio (RJ): o que fazer? Veja programação completa

Confira a programação do Carnaval 2025 no Rio de Janeiro, incluindo a data de início dos festejos, os blocos e os camarotes

/ Crédito: Fernando Maia/Prefeitura do Rio de Janeiro

Pensando nisso, O POVO listou os destaques da programação do Carnaval do Rio de Janeiro 2025, desde os blocos de rua até os camarotes na Sapucaí. Confira abaixo:

O Carnaval da cidade acontece entre os dias 1º e 4 de março , com festejos em pelos menos seis bairros: Centro, Ipanema, Santa Teresa, Glória, Flamengo e Leblon.

O tradicional desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro acontecem no Sambódromo da Marquês de Sapucaí entre os dias 2 e 4 de março.

Com os bloquinhos em festa nas ruas, tem festa desde cedinho da manhã até a noite.

Desfiles de escolas de Samba do RJ - Domingo, 2/3

Unidos de Padre Miguel



Imperatriz Leopoldinense



Unidos do Viradouro



Estação Primeira de Mangueira



Desfiles de escolas de Samba do RJ - Segunda, 3/3

Unidos da Tijuca



Beija-Flor de Nilópolis



Acadêmicos do Salgueiro



Unidos de Vila Isabel



Desfiles de escolas de Samba do RJ - Terça, 4/3

Mocidade Independente de Padre Miguel



Paraíso do Tuiuti



Acadêmicos do Grande Rio



Portela

Os ingressos custam a partir de R$ 190 para arquibancadas especiais e cadeiras individuais. O pacote para os três dias de evento custa R$ 450.



Carnaval 2025: quando é? Qual dia é feriado? SAIBA tudo



Carnaval 2025 no Rio de Janeiro (RJ): camarotes

Os ingressos para frequentar os camarotes do Sambódromo da Marquês de Sapucaí custa em média de R$ 990 a R$ 4.000. Confira os camarotes do carnaval do Rio de Janeiro.