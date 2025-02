Pedro Sampaio cancela apresentações no Carnaval após lesão; entenda

Pedro Sampaio anunciou que não irá mais se apresentar no Carnaval 2025. O anúncio foi feito pelo cantor nesta quarta-feira, 5, por meio do Instagram. Ele explicou que teve um agravamento em uma lesão no joelho que o impede de realizar shows. O DJ era uma das atrações da folia em Aquiraz.

Recentemente, Pedro foi internado em decorrência da lesão no joelho, mas acreditou que “seria possível concluir toda a agenda de shows”. “Estava sendo acompanhado por uma equipe médica, e a previsão era essa, de que eu seria capaz de fazer os shows com todos os cuidados e adaptações”, contou no vídeo publicado.