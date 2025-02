5 dicas para proteger os cabelos de danos no Carnaval

O Carnaval é um período de muita alegria, cores e celebração, e a produção do cabelo muitas vezes faz parte do visual carnavalesco, complementando fantasias e maquiagens vibrantes. No entanto, os produtos usados para estilizar os fios, aliados à exposição ao sol e ao calor intenso da época, podem causar ressecamento e danos.

Por isso, é essencial adotar alguns cuidados para manter os cabelos saudáveis e protegidos, garantindo que a diversão não comprometa a beleza e a vitalidade deles. A seguir, a Dra. Thalita Carlesso, dermatologista especialista em transplante capilar, explica como manter os fios bonitos e protegidos no Carnaval!