Inimigos do Fim: confira a programação de Pós-Carnaval no Rio

O Carnaval acabou, mas ainda haverá muita festa em algumas regiões do Brasil. No Rio de Janeiro, a folia se estende com a presença de diversos blocos para curtir.

O Pós-Carnaval de 2024 acontece nos dias 17 e 18 de fevereiro. Confira a seguir a programação do final de semana para os cariocas.

Pós-Carnaval do Rio de Janeiro: sábado - 17/02

Bloco da Anitta

Quando: das 7h às 12h

Onde: R. Primeiro de Março, 1 – Centro