8 dicas para cuidar da pele após o Carnaval

Os cuidados com a pele devem ser redobrados após o Carnaval

O período do Carnaval, repleto de festas e celebrações, muitas vezes deixa a nossa pele sobrecarregada e necessitando de cuidados especiais. A exposição prolongada ao sol, o uso excessivo de maquiagem e as noites animadas podem impactar negativamente a saúde da pele. Por isso, a médica Dra. Monica Batista, do consultório Medicina Inttegrada, compartilha 8 dicas valiosas para revitalizar a pele após o Carnaval. Confira! 1. Faça limpeza de pele Após dias de maquiagem e exposição à poluição, é crucial limpar gentilmente a pele para remover resíduos. Use e abuse dos esfoliantes, sabonetes e tônicos faciais. Também cuide da pele do corpo, com sabonetes e esfoliantes que removem as células mortas.

2. Reponha a hidratação O Carnaval muitas vezes envolve longas horas ao sol e possivelmente desidratação. Por isso, utilize um bom hidratante. Opte por fórmulas ricas em ingredientes como ácido hialurônico. Outra dica é usar produtos com vitamina C, aloe vera e mel. No corpo, use e abuse dos cremes hidratantes, não esquecendo das mãos e dos pés. 3. Utilize máscara facial Máscaras faciais podem proporcionar um impulso de hidratação e nutrientes à pele. Escolha opções com ingredientes como aloe vera, vitamina C ou ácido glicólico, dependendo das necessidades específicas da sua pele. 4. Deixe a pele respirar Permita que sua pele respire, evitando o uso excessivo de maquiagem por alguns dias após o Carnaval. Isso ajuda na recuperação e reduz a chance de obstrução dos poros. Utilizar o protetor solar diariamente após a folia é fundamental (Imagem: verona studio | Shutterstock) 5. Invista em protetor solar A exposição excessiva ao sol durante o Carnaval pode causar danos à pele. Continue usando protetor solar diariamente, mesmo após o evento, para prevenir danos causados pelos raios UV. 6. Alimente-se corretamente Mantenha uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras e água para ajudar na recuperação da pele de dentro para fora. Isso auxilia na regeneração celular e na manutenção da hidratação.

