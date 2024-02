Fervo da Lud acaba mais cedo após fãs passarem mal em calor de 37°C

Programado para acontecer até as 12h, Ludmilla decidiu concluir a apresentação 45 minutos mais cedo devido ao mal-estar de vários foliões causado pelo calor no Rio de Janeiro

Ludmilla compartilhou um vídeo em suas redes sociais explicando o motivo de ter finalizado o bloco mais cedo. Ela expressou que foi com "pesar no coração" que teve que encerrar a apresentação antes do previsto, devido à intensidade do sol e do calor.

Calorão no Rio de Janeiro



A previsão para esta terça-feira, 13, na capital indicava temperaturas em torno dos 40°C. A estação meteorológica d0 Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada na Zona Oeste, registrava uma temperatura de 37,2°C ao meio-dia.

De cima do palco, a artista, em diversos momentos, pediu que funcionários do caminhão pipa molhassem o público. De acordo com o g1, em torno de 30 pessoas passaram mal por conta do calor no bloco e 4 delas eram crianças. A estimativa é que 1 milhão de pessoas acompanhasse o bloco.

Foliã é atendida no Fervo da Lud após passar mal com o calor Crédito: Reprodução/ Henrique Coelho/g1 Rio

“O clima a gente não controla. A minha prioridade é a integridade de vocês. Não dá pra continuar assim", comentou Ludmilla ao optar por finalizar o show mais cedo.

Fervo da Lud: calor em 2023 também era preocupação da cantora



No ano passado, muitas pessoas também passaram mal por conta do calor. Alguns foliões precisaram ser colocados para dentro do cordão de isolamento para se recuperarem. Como o bloco ficou muito cheio, Ludmilla pediu para que as pessoas se espalhassem para evitar aglomerações.