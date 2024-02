Após novo pedido de casamento no Carnaval, Thaís Fersoza se declara para Michel Teló

Na declaração, Thaís começa com "Momentos antes de ser pedida em casamento e ficar noiva (de novo)" Crédito: Reprodução/Instagram

Na declaração, Thaís começa com “Momentos antes de ser pedida em casamento e ficar noiva (de novo)”. Em seu texto, a atriz e apresentadora ressalta a dedicação do marido para tornar aquele momento especial e conta detalhadamente o que via e sentia naquela hora. “Cada detalhe pensado com tanto carinho… eu via e sentia claramente toda a sua dedicação, sua entrega, sua emoção... eu nunca mais vou esquecer seu olhar… eu foquei no seu rosto, na sua boca, nos seus olhos, te senti por inteiro, no seu toque, na sua respiração… na nossa dança, nossa cumplicidade e o nosso jeitinho que eu amo e admiro demais”, detalhou. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente