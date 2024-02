Mercado dos Pinhões: foliões optam por conforto no último dia de carnaval

A agitação começou a partir das 16 horas com show do Bloco Unidos da Cachorra Crédito: /Especial para O POVO

O último dia de Carnaval no Polo do Mercado dos Pinhões iniciou pouco movimentado, mas animado. O bloco Unidos da Cachorra abriu, às 16 horas, a programação no local. Conhecido por ser popular entre o público jovem, o Polo dos Pinhões concentra famílias, crianças e idosos em sua maioria. Encerrando nesta terça-feira, 13, boa parte dos foliões deixou a fantasia de lado e apostou no conforto para aproveitar o fim do ciclo carnavalesco na Capital. Entre glitter e enfeites de cabelo, os poucos fantasiados seguem prontos para encarar o resto do dia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nas barracas de bebidas, o movimento ainda é fraco para o início da tarde. Responsável por uma das barracas, Jurandir Batista revela que, em todos os quatro dias da festa oficial, as vendas foram positivas. "O movimento foi muito bom, espero que as vendas de hoje sejam boas", disse.

Questionado sobre o cansaço, o dono da barraca explica: "A gente tá preparado para mais uma semana de festa. Ainda dá pra aguentar mais um pouco". Prontas para curtir o último dia de festa, Kellen Cecília, 41, e Cleide Oliveira, 44, não deixaram o cansaço tomar conta do corpo. Com brilhos e plumas, as amigas afirmam que "se soubessem de onde a gente tá vindo" o bom condicionamento físico iria surpreender ainda mais. "Carnaval é Carnaval; é o período em que a gente aproveita mais, brinca, se diverte bastante... Coloca todo o brilho do mundo e aproveita", detalha Kellen ao revelar que desde o primeiro dia do Ciclo Carnavalesco que está se divertindo. "No quinto dia, amanhã a gente vai continuar na folia", conclui. As amigas Kellen Cecília (rosa) e Cleide Oliveira (laranja) comentam que amanhã ainda terá mais festa Crédito: Lílian Santos/Especial para O POVO Carnaval no Mercado dos Pinhões: hora de recarregar as energias Outra característica marcante do Mercado dos Pinhões é a presença dos carrinhos de comida. Ao redor da estrutura do Mercado, inúmeros vendedores aproveitam o período do Carnaval para iniciar o mês de fevereiro já com saldo positivo. Desde venda de bebidas alcoólicas, bombons e chicletes e complementos para as fantasias, as barracas de comidas são os melhores locais para os foliões recarregarem as energias.

Play

De sanduíches a pratinhos, as comidas "de casa" são destaque. Há mais de 16 anos montando o espaço no Polo dos Pinhões, Luzia Alves Torres detalha a qualidade das refeições ofertadas. "As comidas todas foram feitas por mim no dia. Aqui você não come nada 'dormido', é tudo fresco porque a gente preza pela saúde de quem vem consumir", conta. Sobre o último dia de festa na Capital, a empreendedora comenta: "Olha, a gente está satisfeito, energia lá em cima e está tudo dentro do esperado, como sempre". Refeições feitas no dia pela Luzia Alves Torres, que atua no espaço há mais de dezesseis anos Crédito: Lílian Santos/Especial para O POVO