Foliões de todas as idades festejam ao som de hits baianos no Benfica

Foliões vão chegando devagar enquanto a banda Batuque de Mulher inicia as festividades da terça. Crédito: Vitor Magalhães/ O Povo

A programação da terça-feira de Carnaval no bairro Benfica começou com o público chegando aos poucos na praça João Gentil. Enquanto a banda Batuque de Mulher inicia as festividades, os foliões vão se aproximando. Quem estava presente já se animava ao som do DJ Adrian Brasil com diversos hits aclamados. Amor de Quenga (Pablo Vittar); Ombrin (Marina Sena), Voando pro Pará (Joelma) e Envolvimento (MC Loma) estão entre as músicas populares que mais fazem o pessoal se movimentar na praça. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Orquestra Solar de Tambores também promete animar a tarde no polo.

Fantasia chama atenção dos foliões no Benfica

Anderson Ribeiro, brincante há 30 anos confeccionou uma fantasia que critica a Taxa do Lixo, imposto pago na Capital cearense para custear a coleta domiciliar de resíduos sólidos. A roupa mostra o contribuinte em uma caixa de lixo carregada por um gari. "Está sendo cobrada pelo segundo ano consecutivo e a cidade continua suja", reclama. Ele faz parte do "Bloco dos Sujos" que é caracterizado "pela crítica social e pela fantasia criativa do povão". "O sujo é aquele que não está credenciado", afirma Anderson. A fantasia de “Taxa do Lixo” chamou a atenção dos foliões no Benfica. Todo mundo que passa quer tirar foto! Veja o momento: A fantasia de "Taxa do lixo" é disputada pelos foliões no Benfica Crédito: Vitor Magalhães/O Povo Carnaval no Benfica: Dupla “Inimigas do fim”

Lucia Teixeira, funcionária pública e prestes a fazer 70 anos está curtindo o último dia na folia de Fortaleza.

Play

E ela não veio sozinha! Sua vizinha, Terezinha Coelho, guia de turismo aposentada, a acompanha na folia. Aos 65 anos, ela se diz animada, mas assume que a vizinha é a mais vibrante da dupla. "Nem chuva, nem calor impedem a gente de brincar. Quando a gente quer brincar, com responsabilidade e na paz, nada nos impede", reforçam as amigas. "Nem chuva, nem calor impedem a gente de brincar. Quando a gente quer brincar, com responsabilidade e na paz, nada nos impede", reforçam as amigas Crédito: Vitor Magalhães/ O Povo