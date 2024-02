"Pôdi": ativista oferece uso de desodorante no Carnaval em troca de ajuda para causa animal

Se o desodorante não está em dia e o odor está começando a despontar, seus amigos podem colocar um adesivo com o dizer “ pôdi ” e procurar no meio da multidão a ativista e professora Olivanha Penha da Costa , 54. Por R$ 1,99, o folião se livra do mau cheiro e ajuda a causa animal. O dinheiro arrecadado este ano com a iniciativa será destinado ao custeio da castração de animais abandonados.

“É a segunda vez que venho pra Fortaleza, em 2018 eu sai, mas não teve muita repercussão. Em Aracati, eles entram no clima, agora tem deles que me esperam na avenida. Só ontem fiz R$ 237 para causa animal. Eles sabem que é minha causa. Me ajudam pela causa”, explica Olivanha.

Ela cuida de 30 animais, mantidos com sua renda própria. O dinheiro será usado na castração de animais e parar dar um alivio pra as contas do trio de amigas. “Meu orçamento ficou apertado pelos animais que eu acolho, agora eu tenho que suprir com duas amigas ajudar elas a castrar animais de rua”, ressaltou.

Com informações da repórter Júlia Duarte/O POVO

