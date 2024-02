Bloco "Doido é Tu" leva inclusão para o Carnaval na Domingos Olímpio

O Bloco Doido é Tu foi uma das atrações no Carnaval desta segunda-feira,12, na Domingos Olímpio, levando inclusão e conscientização sobre saúde mental; conheça mais a proposta do bloco

Formado por usuários e profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e apoiadores das políticas de saúde mental, o Bloco "Doido É Tu" pauta a inclusão na programação de Carnaval da avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza

Bloco Doido É Tu: 700 pessoas participam do desfile neste Carnaval

As alas do bloco homenageiam as clássicas marchinhas de Carnaval, iniciando por "Ô Abre Alas", imortalizada por Chiquinha Gonzaga.

Segundo Érica Castro, produtora do bloco, 700 pessoas participam do desfile nesta edição da festa. As fantasias e indumentárias são feitas na Fundação Silvestre Gomes, sede do bloco, e nos Caps.