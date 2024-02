Mercado dos Pinhões: comércios viram opção para quem deseja usar banheiro no Carnaval

Com o movimento de clientes afetado pela festividade, proprietários de bares e mercantis abrem as portas para foliões por valores que vão de R$ 2 a R$ 10

Estabelecimentos situados próximo ao Mercado dos Pinhões, em Fortaleza, viraram alternativas para quem precisa utilizar o banheiro durante as festas de Carnaval que ocorrem no espaço e não quer usar os equipamentos químicos disponíveis. Com o movimento de clientes afetado pela festividade, proprietários de bares e mercantis abrem as portas a foliões por valores que vão de R$ 2 a R$ 10.

No Papudim Bar, as mesas e cadeiras que ficavam na rua foram retiradas devido a festividade, assegurando o fluxo de brincantes. Sandra Saraiva, dona do estabelecimento, conta que a limitação do espaço foi um dos motivos que levou o empreendimento a precisar se reinventar no período. Ela frisa que cobrar pelo preço do banheiro também foi uma forma de controlar o fluxo de pessoas que entram e saem do espaço.

Para quem consumir no bar, a utilização do sanitário é gratuito. Quem não for consumidor, no entanto, pode pagar R$ 2 a cada uso que fizer do banheiro, ou ainda garantir uma pulseira por R$ 10, podendo entrar no estabelecimento pela noite inteira.