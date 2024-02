Carnaval 2024: alegria do circo se destaca na Domingos Olímpio

Carnaval Fortaleza 2024: foliões observa o desfile na Domingos Olímpio da arquibancada Crédito: Alexia Vieira/O POVO

A programação da segunda-feira de Carnaval na avenida Domingos Olímpio começou com a alegria do circo, trazida pelo Bloco do Zé Almir. O grupo foi o primeiro a se apresentar, abrindo o dia de blocos e cordões. Carnaval 2024: blocos de carnaval mantém a cultura viva nos jovens e nas crianças Pai Marcos Amorim, fundador do bloco, celebra a apresentação como marca de resistência da cultura popular do bairro Bom Jardim. "Já nos sentimos campeões só de trazer o bloco para a avenida, de um bairro de periferia. É no momento dos ensaios que conseguimos tirar jovens da ociosidade, para brincar e não deixar a cultura morrer", diz. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Carnaval 2024: VEJA como foi o segundo dia de festa no Benfica

Já Efigênia Santos, 40, e o filho Bernardo, 7, participaram do desfile pela primeira vez na avenida. "Meu filho é autista, ele gosta bastante do barulho do batuque, participa no bairro desde os 2 anos", conta.

Carnaval Fortaleza 2024: Efigênia e o filho participando do desfile Crédito: Alexia Vieira/O POVO

Carnaval 2024: moradores observam os desfiles dos blocos Enquanto o Cordão Princesa do Frevo e As Bruxas desfilavam, mais foliões se aproximavam da avenida para assistirem às apresentações. Crianças correram no meio do circuito e famílias moradoras das ruas paralelas colocaram cadeiras na calçada para ver o Carnaval passar. "Eu amo o Carnaval daqui. Fico até o fim. Vou em casa e volto. Minhas filhas, genros e netos também estão aqui assistindo", relata Fátima Mota, 69, moradora do bairro José Bonifácio.

Play

Carnaval 2024: veja como foi a programação da Domingos Olímpio nesta segunda-feira Nesta segunda-feira, 12 de fevereiro, o Carnaval na avenida Domingos Olímpio teve início às 16h35min. Programação Blocos e Cordões (Bloco do Zé Almir, Cordão Princesa no Frevo, Cordão As Bruxas, Bloco Unidos da Vila, Bloco Doido é Tu, Cordão Na Pegada do Frevo, Bloco A Turma do Mamão, Cordão Vampiros da Princesa, Bloco Amigos do Zé, Bloco Garotos do Benfica, Bloco Prova de Fogo, Bloco Império da Vila e Bloco Balakubaku Folia)

Dispersão: Bloco Bonde Batuque. Carnaval 2024: programação da Domingos Olímpio na terça-feira Nesta terça-feira, 13 de fevereiro, o Carnaval na avenida Domingos Olímpio começa às 17h35min. Programação