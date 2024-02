Ednardo faz participação surpresa e canta "Terral" com Luxo da Aldeia

Antes mesmo de o Bloco Luxo da Aldeia entrar no palco do polo Benfica, para sua segunda e última apresentação no Carnvaval de Fortaleza 2024, o integrante do bloco Tiago Porto já ostentava um sorriso ao segredar: o Luxo teria surpresa. E ela veio nesta segunda-feira, 12, com lágrimas dos foliões no polo Benfica. O cantor Ednardo subiu ao palco e agraciou a multidão com duas músicas.

Em participação especial, o cantor cearense Ednardo, de 78 anos, subiu ao palco ao lado da Luxo da Aldeia na Praça da Gentilândia (Benfica), um dos polos oficiais da folia em Fortaleza. Foram duas músicas, que emocionaram o público no fim de uma tarde quente depois de dias de chuva.