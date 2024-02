Carnaval 2024: bastante animação marcam segunda-feira de Carnaval no Benfica

Com grupos se apresentando desde 13h, a segunda-feira de Carnaval foi de muita animação na Praça João Gentil com foliões fervorosos

A segunda-feira de Carnaval, 12, começou animada na Praça João Gentil, no Benfica, em Fortaleza. A partir das 13h, os primeiros foliões já se encontravam de maneira dispersa com intuito de se proteger do sol.

A primeira banda a se apresentar foi Duas Doses de Música e Os Tiragostos que despertou a agitação dos foliões. Mesmo após o fim da apresentação, o público pediu o retorno dos integrantes ao palco, onde prosseguiram por mais alguns minutos.