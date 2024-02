Desfile de Carnaval: o que faz as escolas de samba perderem pontos?

Confira a seguir o que pode fazer as escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo perderem pontos no Carnaval 2024

O Carnaval é um período em que pessoas de todas as idades, saem às ruas para se divertir nos bloquinhos, bailes e shows. A disputa entre as escolas de samba também é um dos principais atrativos do Carnaval brasileiro.

Os desfiles, que são realizados tanto Rio de Janeiro quanto em São Paulo, acontecem desde o século passado. Atualmente os escolas de samba precisam seguir à risca as regras do desfile para evitar penalidades.

Confira a seguir o que levar as escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo a perderem pontos no Carnaval 2024, de acordo informações divulgadas pelo Uol, pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo e pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.