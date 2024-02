São Paulo e Rio de Janeiro em alerta por dengue às vésperas do Carnaval

As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, as duas mais populosas do país, anunciaram medidas para enfrentar o aumento de casos de dengue às vésperas do Carnaval, que atrai turistas de todo o mundo.

O Brasil registrou 345.235 casos prováveis de dengue nas primeiras cinco semanas do ano, quase quatro vezes mais do que no mesmo período de 2023 (93.298), segundo os últimos números do Ministério da Saúde.

A pasta também relatou 31 mortes confirmadas e ainda estão sendo analisadas outras 234 que podem ter sido causadas pela doença.