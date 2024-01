Segurança no Carnaval: 10 dicas para se proteger na folia

Na hora dos festejos, é preciso ficar de olho para evitar roubos ou furtos enquanto dança no bloquinho; saiba como se proteger no Carnaval

Para se proteger no meio da folia, O POVO apresenta 10 dicas de segurança para o feriado, fornecidas pelo inspetor Marcílio Távora, diretor da Guarda Municipal de Fortaleza.

Em levantamento realizado pelo Serasa em 2023, 74% dos brasileiros já deixaram de participar de alguma comemoração no Carnaval por receio de sofrerem golpes ou fraudes na data. Na lista de preocupações, estão a clonagem do cartão de crédito/débito; compras usando dados do cartão e empréstimos e financiamentos usando o nome do indivíduo.

Se a primeira palavra que representa fevereiro é “ Carnaval ”, as festividades também podem ser acompanhadas por outro termo: “segurança”. O vocábulo não é sinônimo de folia, mas se apresenta como um companheiro ideal na hora de aproveitar a data .

1. Segurança no Carnaval: Leve apenas o necessário

Evite carregar bolsas pesadas ou itens que podem ser deixados em casa. Tenha em mente que menos é mais.

2. Segurança no Carnaval: Use bolsas menores ou pochete

Para não andar com grandes volumes, use bolsas menores ou uma pochete para levar pequenos objetos como protetor solar, óculos de sol, etc.

3. Segurança no Carnaval: Evite usar o cartão para compras na rua

Ao comprar de vendedores ambulantes e credenciados, dê preferência ao popular “dinheiro trocado”. Dessa forma, você evita fraudes com cartão e não manuseia notas de alto valor que podem chamar muita atenção.

4. Segurança no Carnaval: Mantenha uma distância segura de multidões

Procure manter contato visual com os agentes de segurança pública. Evite ficar em locais sem acessos fáceis à saída, especialmente se você não está acostumado com o alto fluxo de pessoas.

5. Segurança no Carnaval: Use o telefone apenas em casos de emergência

Durante os blocos e festas, com muitas pessoas ao redor, não é recomendável estar com o celular em mãos. Mas, se for preciso fazer uma ligação ou responder alguma mensagem, entre em um estabelecimento e se comunique de maneira rápida, guardando o celular logo em seguida.

6. Segurança no Carnaval: Confira o trajeto antes de sair de casa

Confira todo o trajeto do bloco e o local de concentração antes de chegar ao destino. Imprevistos, como ficar sem sinal e sem bateria, podem acontecer e o ideal é se prevenir na data.