Bloco "Pra Quem Gosta é Bom" levanta público no último sábado de pré-Carnaval

Estação das Artes recebe o bloco, com repertório que mescla clássicos com sucessos contemporâneos

No repertório deste fim de tarde também vieram músicas que iam de clássicos de Alceu Valença e Gilberto Gil até sucessos contemporâneos de BaianaSystem e Academia da Berlinda. Do afoxés às marchinhas, quem esteve presente aproveitou a folia para já ir se preparando para os quatro dias intensos de Carnaval na próxima semana.

Neste último sábado de Pré- Carnaval em Fortaleza, o bloco “Pra Quem Gosta é Bom” marcou presença na Estação das Artes, no Centro, animando um público diversificado e fazendo todos pularem ao som de um vasto repertório que une diferentes ritmos e gostos, ultrapassando diferentes gerações da música.

Imaginação para as fantasias também não faltou. O equipamento público recebeu fadas, duendes, tigresas e marinheiro.

O consultor tributário Pedro Pinheiro, de 30 anos, resolveu vir ao último sábado de festa homenageando a popstar americana Taylor Swift. “Eu estou fantasiado de Heartbreak Prince que é uma referência à música da Taylor Swift . Já que eu não pude ir à turnê dela que teve aqui no país no ano passado. Resolvi pelo menos aproveitar e homenagear no Carnaval de Fortaleza . A festa tá bonita demais e é a minha primeira vez aqui na Estação”, declara o consultor.