Pré-Carnaval de Fortaleza: veja agenda gratuita do fim de semana

A agenda gratuita do Pré-Carnaval de Fortaleza continua neste fim de semana. Diversas atrações realizam apresentações em dez polos da Cidade, entre eles o Mercado dos Pinhões e a Praça do Ferreira.

Um dos destaques é o show do cantor Silva, que acontece no sábado, 3, às 21 horas, no Aterrinho da Praia de Iracema. O local também recebe Lidia Maria e o Bloco do Prazer, às 19 horas, e a escola de samba Camaleões do Vila, às 22h50min.

