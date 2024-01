CC Belchior reúne foliões de todas as idades em sua estreia no Pré-Carnaval de Fortaleza

Público presente conferiu a estreia do bloco comandado por Armando Telles e Banda, denominado " Esse Ano Eu Não Morro", criado em homenagem ao cantor Belchior. Também subiu ao palco para se apresentar a cantora Vannick Belchior, filha do cantor cearense.

De acordo com estimativa da Polícia Militar do Ceará (PMCE), aproximadamente duas mil pessoas passaram pelo lugar somente na primeira hora de festa, que começou às 18 horas.

O Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, viveu a sua estreia como um dos polos de Pré-Carnaval de de Fortaleza na noite desta sexta-feira, 12. Equipamento teve seu "batismo" no circuito carnavalesco da Cidade marcado por uma festa tranquila e pela diversão que atraiu foliões de todas as idades.

Na ocasião, a artista foi recebida com aplausos pelo público e disse estar emocionada com o fato da Música Popular Brasileira (MPB) está sendo "levada em consideração". Cantores entoaram famosas canções do intérprete cearense, como "Sujeito de Sorte" e "Comentário a Respeito de John". Além disso, as tradicionais marchinhas de Carnaval também foram tocadas.

Festa é marcada por tranquilidade e diversidade de público

Prestigiando as apresentações estavam pessoas de todas as idades. Algumas vestiam a blusa do bloco, como Marilena Teixeira, 68, que mora próximo da área e é frequentadora assídua da Praia de Iracema. "Tá tranquilo, maravilhoso (...) Eu tô adorando", diz a aposentada, que não tirava os olhos do palco.

Já Aparecida Araújo, 61, não veio trajada com o uniforme, mas garantiu que a neta, Maria Elisa, de seis anos, viesse fantasiada de minnie para a festa. A funcionária pública ainda veio acompanhada do esposo e do cachorro da família, um Golden Retriever que brincava com a criança, perseguindo bolhas de sabão.

"Eu temia vim (pra praia) Mas eu vejo que agora aqui tá seguro (...) Daqui pra frente eu não posso perder mais nenhum evento (...) A gente só tem que se divertir, levar alegria pra casa", diz a funcionaria pública.

