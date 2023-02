Folia para a criançada: veja fotos do último dia de Carnaval no Passeio Público

Alegria, confete e espuma estiveram no ar desde as 9 horas; a festa seguiu assim até pouco depois do meio-dia

Na manhã deste último dia de Carnaval 2023 em Fortaleza, a folia aconteceu no Passeio Público, no Centro. Crianças de todas as idades e suas famílias se divertiram ao som das bandas 'Pacote de Biscoito" e "Tia Samila e sua turma".

Alegria, confete e espuma estiveram no ar desde as 9 horas. A festa seguiu assim até pouco depois do meio-dia. Entre as fantasias, os super-heróis são campeões - desde Mulher Maravilha e Homem Aranha até os mangás Goku e Naruto. Wandinhas, princesas e unicórnios também marcam presença.

O Carnaval de 2023 é o primeiro em que Benício, de 1 ano e seis meses, curte a festa na rua. O pequeno astronauta e a mãe, Isadora Fonteles, chegaram cedo ao Passeio Público nesta terça-feira, 21.

"Eu amo Carnaval. Parei de curtir na rua quando engravidei e voltamos agora. Aqui é uma ótima opção de festa que pode incluir as crianças", afirma a professora de ballet.

Maria Vitória nasceu no Carnaval e comemora seu quinto aniversário no Passeio Público. Acompanhada da mãe, Isabela Reis, a pequena conta que as fantasias são o que mais gosta da folia. "Hoje ela escolheu vir de Elsa, do Frozen, mas esse ano já teve fantasia de bailarina, Bela e Aurora", conta a mãe.

"A gente faz parte de um bloco. A Maria está na folia desde a barriga. E agora todo aniversário cai antes, durante ou depois do Carnaval; sempre pertinho da festa que a gente tanto gosta", completa Isabela.

O casal Thiago Tavares e Kelly Seabra levaram a filha, Maria Vitória, o afilhado e avó dos pequenos para o Carnaval no Passeio Público.

"Viemos no domingo, gostamos muito e decidimos voltar para curtir esse finalzinho da folia", diz Thiago.

Para ele, realizar a festa infantil no Passeio Público foi "a melhor decisão". "É um espaço seguro e as bandas são super animadas. A gente pode se divertir com as crianças sem preocupação."

Os pais da pequena, de 1 ano e oito meses, esperam que Vitória curta bastante a folia. "Viemos também para cansar as crianças e conseguir um tempinho mais tarde para podermos curtir nós dois na Gentilândia", afirma Thiago.

