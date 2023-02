Bruna Marquezine desfila na Sapucaí com look de mais de R$ 20 mil

A atriz Bruna Marquezine já é conhecida por sempre aparecer com looks icônicos. Mas na madrugada desta terça-feira, 21, a famosa surgiu na Sapucaí chamando a atenção com um conjunto bastante curioso.

Com uma saia e um cropped de banana, com lantejoulas e costurado com outros adereços brilhosos, a roupa da atriz ficou entre os assuntos mais comentados do público que fala sobre moda nas redes sociais.

As peças são da marca Area da versão primavera-verão 2023. Para quem deseja adquirir o mesmo look, terá de desembolsar o top por R$11.330, porque a saia não está disponível no site para a compra.

Além do look chamativo, Bruna Marquezine também colocou uma sandália assinada pelo design Alexandre Vauthier, avaliada em R$4.280. E, para guardar os objetos pessoais, a estrela de "Besouro Azul", da DC, usou a bolsa de Simone Rocha em formato de coração, equivalente a R$ 5 mil.

