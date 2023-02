Paolla Oliveira: Estilista explica estresse antes de desfile

Motivo da tensão da atriz Paolla Oliveira teve relação com o figurino, diz estilista

A estilista Michelly X, responsável pelo figurino da atriz Paolla Oliveira, no desfile da Grande Rio, se pronunciou sobre o motivo da artista ter ficado estressada antes de entrar na Marques de Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira, 20.

A profissional contou que Paolla se desesperou ao saber que a estilista não estava conseguindo acessar a concentração da escola para fechar sua fantasia.

"Ontem a Paolla Oliveira desfilou maravilhosamente, muita gente perguntou 'aconteceu alguma coisa? Abriu a roupa?'. Não, não abriu, a única coisa foi que eu não tinha acesso à concentração e aí ela ficou desesperada, porque eu tinha que fechar as fivelas que prendia o costeiro na roupa", explicou Michelly.

A estilista ainda contou que deu tudo certo e que ela conseguiu chegar até onde a atriz estava:

"Então, ela entrou em desespero achando que eu não ia conseguir chegar, mas o segurança foi lá, me pegou, fechei a fivela e deu tudo certo", finalizou.

