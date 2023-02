Começa a apuração dos desfiles das Escolas de Samba de São Paulo

A apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi do Carnaval de 2023 será hoje, terça-feira, 21 de fevereiro. Acompanhe a votação aqui.



O cálculo das notas começa as 16 horas e julgará as seguintes categorias em ordem:

Harmonia

Bateria

Enredo

Alegoria

Evolução

Samba-enredo

Comissão de Frente

Mestre-sala e porta-bandeira

Fantasia

Como a votação acontece:

As 14 escolas e quatro jurados por cada item previamente citado, Das quatro notas a melhor é descartada. Para desempatar, o primeiro preceito é a soma de todas as notas.

Se não for possível o desempate por esse quesito, segue-se por fantasia, mestre-sala e porta-bandeira, samba, evolução, alegoria, enredo, bateria e harmonia.

1º Mocidade - 270,0

2º Mancha Verde - 269,9

3º Império - 269,9

4º Tatuapé - 269,9

5º Dragões - 269,8

6º Tom Maior - 269,8

7º Independente - 269,7

8º Águia - 269,6

9º Gaviões - 269,6

10º Barroca - 269,5

11º Tucuruvi - 269,4

12º Rosas - 269,2

13º Vila Maria - 269,1

14º 3º Milênio - 269,1





