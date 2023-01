Carnaval de Aracati: programação tem Mari Fernandez, Xand e mais

As atrações para o Carnaval de Aracati foram confirmadas na tarde desta quinta-feira, 12, pela Prefeitura do município. A festa terá apresentação de Pabllo Vittar, Nattan, Xand Avião, Solange, Mari Fernandez, Matheus Fernandes, É O Tchan e Zé Vaqueiro.

Além dos nomes citados, o evento também conta com shows de Luis Marcelo e Gabriel, Marcos Lessa, Zé Paulo, Diego Facó, Zé Cantor, Caio Brito, Larissa e Patrulha.

Leia também | Carnaval: Nattan e Pabllo Vittar se apresentam em Aracati



A folia acontece entre os dias 17 e 21 de fevereiro, mas os horários ainda não foram confirmados pelo órgão municipal. Além dos shows, que acontecem na Praia de Majorlândia, o público também poderá aproveitar duas arenas gastronômicas, situadas na Praça da Comunicação e na Igreja Matriz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O aquecimento para o tradicional Carnaval começa já no dia 21 de janeiro, com show de Bell Marques, e segue com o pré-Carnaval da Praça da Coluna, realizado nos dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags