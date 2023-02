Homem se fantasia de detento e é preso com drogas em BH

Um homem fantasiado de detento e com tornozeleira eletrônica falsa foi preso pela Polícia Militar acusado de portar drogas para venda em Belo Horizonte

Um homem de 20 anos que estava fantasiado de presidiário no Carnaval de Santa Luzia, Belo Horizonte, foi preso na noite deste sábado, 18. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito estava com uma tornozeleira eletrônica falsa e portava drogas.

O homem, que usava roupas idênticas ao uniforme dos presidiários do sistema prisional de Minas Gerais, estava junto a um amigo e os dois portavam drogas na mochila, que pretendiam vender nos blocos de Carnaval em BH.

De acordo com a PM, a abordagem dos cúmplices aconteceu durante um patrulhamento preventivo na região. Os dois tinham idade entre 20 e 25 anos e causaram desconfiança nos policiais quando ambos apresentaram nervosismo.

O homem fantasiado disse que a roupa que usava, uma imitação aquelas entregues pela SUAPI (Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais), foi feita por uma costureira. Já a tornozeleira foi produzida por ele mesmo utilizando capinha velha de celular, um pedaço de cinto de segurança e fita isolante.

Ainda segundo a confissão do homem, ele criou a fantasia por acreditar que teria mais facilidade para vender as drogas com a roupa.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que os dois homens foram conduzidos e ouvidos por meio da Central Estadual do Plantão Digital, onde tiveram a prisão validada pelo crime de tráfico ilícito de drogas. As drogas apreendidas foram submetidas à perícia.

