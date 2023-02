Pouca grana? Saiba como aproveitar o Carnaval com economia

Após dois anos, o Carnaval voltou com toda força com programações nos quatros cantos do País. No Ceará, há festas na Capital e em vários municípios do Interior. Porém, nesse período, quem também está marcando presença é a alta dos preços.

Estudo do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/ FGV) mostra que, nos últimos doze meses, itens relacionados à folia acumulam uma alta de 15,5%. Percentual está acima da inflação de 4,62% registrada no período.

Dentre as principais altas, destacam-se as passagens aéreas, que subiram 58,83% nos últimos 12 meses, tarifas de táxi (11,82%), anticoncepcionais (11,57%), transporte por aplicativo (9,93%) e hotéis (9,85%).

Mas, com planejamento, é possível curtir as festas sem colocar em risco o orçamento doméstico.



Dicas para economizar no Carnaval

1 – Esquenta



Essa é a melhor forma de começar a festejar o Carnaval 2023. Faça a concentração de bloco em casa. Chame os amigos e organize o rateio das bebidas e petiscos. Assim, todos já saem prontos para curtir e gastando menos.

Dica extra: para não se perder na hora de preparar a caipirinha em grande escala, utilize a regra de 1/3. Divida o copo ou a jarra que vai receber a bebida em três partes. Na primeira coloque o limão, na segunda o gelo e na última a cachaça. Assim, evitará desperdícios e todos vão poder apreciar a bebida.

2 – Preservativo grátis



Segurança, saúde e economia. Muita coisa pode rolar no carnaval e é importante se preparar para aproveitar cada momento com segurança. E não é necessário gastar dinheiro para isso. O Ministério da Saúde faz distribuição gratuita de preservativos (masculinos e femininos) e gel lubrificante. Tudo isso fica disponível nos postos de saúde, hospitais e até estações de metrô.

3 – Fantasia improvisada



O Carnaval fica mais divertido com fantasia, mas para arrasar nesse quesito não é preciso gastar muito dinheiro. O segredo é a criatividade. Com poucos acessórios dá para transformar o look normal em fantasia de sereia, policial, anjo ou o que mais a imaginação permitir.



Use glitter (muito glitter) para arrasar nos blocos de rua e matinês. Além disso, no Pinterest há exemplos de fantasias improvisadas.

4 – Leve a bebida para a festa



Prepare o isopor com gelo e leve a cerveja, suco, água, refrigerante ou a bebida que preferir. Isso traz certeza de encontrar o que quer beber e economizar no Carnaval.



Dica extra: acrescentar sal grosso dentro do isopor com gelo ajuda a conservar a temperatura e resfriar mais rápido a bebida.

5 – Proteja os pertences no Carnaval



Proteger também é economizar. Nem sempre podemos deixar o celular em casa. Precisamos encontrar os amigos, chamar um carro pelo aplicativo ou tirar fotos da festa. Itens como carteira e relógio, porém, podem e devem ficar em casa. Carregue apenas o essencial, como cartão, dinheiro e bilhete para o transporte público.



Utilize uma doleira ou pochete para guardar todos esses itens com segurança e bem próximo ao corpo. Procure não manusear durante a folia e use somente quando necessário.

