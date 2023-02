Prefeitura de Bertioga (SP) cancela Carnaval e decreta emergência

Índice pluviométrico de Bertioga chegou a 683 milímetros nas últimas 24 horas, o maior entre as cidades do litoral norte e da baixada santista

Depois do município de São Sebastião, foi a vez da prefeitura de Bertioga decretar estado de emergência por conta das fortes chuvas que atingem a cidade. Na tarde deste domingo, dia 19, a Prefeitura cancelou todas as atividades de Carnaval previstas até a próxima terça-feira, 21.

O índice pluviométrico de Bertioga chegou a 683 milímetros nas últimas 24 horas, o maior entre as cidades do litoral norte e da baixada santista, de acordo com dados do Governo de São Paulo.

Por conta das fortes chuvas, trechos da rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) estão interditados no km 82, na região de Biritiba Mirim, no km 87 e entre os quilômetros 90 e 91.

Em comunicado nas redes sociais, publicado por volta das 14 horas deste domingo, a Prefeitura informa que, até o momento, há 13 pessoas desalojadas que serão abrigadas na Quadra da Escola José de Oliveira.

Também reforça que a população deve ficar atenta e, em caso de ocorrências, ligar para o número de emergência 199.

Veja o comunicado:

"A Prefeitura de Bertioga, por meio da Defesa Civil, informa que nas últimas 15 horas foram registrados mais de 650 milímetros de chuva em Bertioga, o que ocasionou alagamentos e danos em diversos pontos da cidade. Trata-se do maior índice pluviométrico registrado no município nos últimos anos.

A Defesa Civil de Bertioga decretou estado de emergência. A população deve ficar atenta e, em caso de ocorrências, ligar para o número de emergência 199.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade estão trabalhando em conjunto para atender as pessoas atingidas pelas chuvas. No momento, há 13 pessoas desalojadas que serão abrigadas na Quadra da Escola José de Oliveira.

Informamos ainda que, toda a programação de Carnaval prevista para até terça-feira (21), está cancelada. Também estão canceladas, as atividades da Arena Radical, que aconteceriam até terça-feira (21), entre os bairros Riviera e São Lourenço.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a rodovia Mogi-Bertioga segue interditada e sem previsão de liberação.

A Prefeitura de Bertioga reforça o compromisso de manter a população informada sobre quaisquer atualizações e segue trabalhando para minimizar os impactos das chuvas na cidade".

