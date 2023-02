Dani Calabresa tem celular furtado em Carnaval de Salvador

Depois de ter celular furtado, a humorista continuou curtindo o Carnaval de Salvador e atualizando seus seguidores pelo celular do marido

Dani Calabresa relatou que teve seu celular furtado durante o Carnaval de Salvador, na Bahia, na madrugada deste sábado, 18..

A humorista informou sobre o ocorrido por meio das redes sociais de seu marido, Richard Neuman. "É isso. Eu estou abaladíssima, mas também estou muito feliz. Fui furtada, mas é Carnaval", relatou a apresentadora.

Apesar do susto, Dani continuou publicando fotos do trio de Anitta pelo celular do marido e curtindo a folia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Carnaval 2023: Juliette e Pablo Vittar comandam o bloco recifense "Galo da Madrugada"

De Homem-Aranha à Wandinha: as fantasias que marcaram a folia no Passeio Público

Mamãe eu quero foi marcha mais tocada no Carnaval nos últimos 5 anos