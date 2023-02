Família aproveita Carnaval diurno de Fortaleza e diversifica fantasias

A família primeiro foi ao Passeio Público, onde aproveitaram as folia com as duas crianças. Os quatro, então, rumaram a Sabiaguaba

Uma família instalada em Fortaleza há dois anos aproveitou, pela primeira vez, a largada das comemorações do Carnaval de Fortaleza. Para aproveitar a folia, pais e filhos decidiram desfilar pelas ruas da cidade com diferentes fantasias.

Victor e Aline Martins moraram em Curitiba durante 14 anos, período em que viram nascer os filhos João Victor e Maria Júlia. O casal, que trabalha com TI, decidiu levar os pequenos a Paracuru no ano passado para aproveitarem o período carnavalesco. Em 2023, pai e mãe decidiram levar as crianças à folia de Fortaleza.

Na manhã deste sábado, 18, o Passeio Público foi o primeiro local escolhido. Lá, aproveitaram o “Carnaval das Crianças” para exibirem a criatividade no vestuário. A fantasia escolhida foi a de blocos de peças de montar.

Família foi fantasiada junta para o primeiro dia de Carnaval do Passeio Público (Foto: Lennon Costa/O POVO)



Depois da animação na mais antiga praça da cidade de Fortaleza no período da manhã, o casal e as crianças escolheram desfilar pela Sabiaguaba com novas fantasias — desta vez, com peças pouco hegemônicas. “Escolhemos esse lugar pelo horário, para que as crianças pudessem aproveitar, e por já conhecermos a região”, afirmou Victor ao O POVO.

O pai também afirma que a família pretende aproveitar todos os dias do Carnaval e não vê a hora de cair na folia. “Esse ano, não queria enfrentar tudo de novo [distância das festividades]. Então, descobrimos o que dá para fazer com as crianças e montamos nossa folia diurna. Até 19h, estamos rodando”.



“A gente dá muito valor à cultura do Carnaval. Queremos passar isso para os nossos filhos”, completou Aline.

(Com informações da repórter Karyne Lane)

