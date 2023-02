Carnaval na Domingos Olímpio 2023: veja programação e onde assistir

O segundo dia de desfiles de Carnaval da Av. Domingos de Olímpio tem início às 18h deste domingo, 19. A programação toda, que começou neste sábado, 18, está sendo transmitida ao vivo na TV e redes sociais pela Prefeitura de Fortaleza, que destaca forma de valorizar os artistas e a cultura locais.

A transmissão contará com 11 câmeras cinematográficas e terá uma equipe de 47 profissionais envolvidos, entre apresentadores, comentaristas e repórteres. A exibição terá a participação de quatro intérpretes de Libras na Domingos Olímpio.



Regina Santiago, professora de Dança, irá se apresentar em dois dias do Maracatu em Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/O POVO)



No primeiro dia das apresentações de Maracatu no Carnaval da Domingos Olímpio, a professora de dança Regina Santiago desfila e comemora o retorno das programações. "Pessoas do convívio da gente, que saíam nos maracatus, nas escolas, ficaram doentes, sem querer sair de casa", relata. O retorno, então, é celebrado pela professora. "Nos últimos anos, nós ficamos só na vontade. Voltar é uma sensação maravilhosa, única", define.





Programação de Carnaval da Avenida Domingos Olímpio

Sábado (18/2)

Maracatus

18h - Maracatu Dama de Ouro

18h40 - Maracatu Axé Oxossi

19h20 - Maracatu Solar

20h - Maracatu Rei Zumbi

20h40 - Maracatu Obalomi

21h20 - Maracatu Nação Palmares

22h - Maracatu Rei do Congo

22h40 - Maracatu Leão de Ouro

Encerramento – Bloco Camaleões do Vila

Domingo (19/2)

Maracatus

18h40 - Maracatu Nação Baobab

19h20 - Maracatu Nação Fortaleza

20h - Maracatu Vozes da África

20h40 - Maracatu Rei de Paus

21h20 - Maracatu Nação Pici

22h00 - Maracatu Nação Iracema

22h40 - Maracatu Az de Ouro

Encerramento - Bloco Unidos da Cachorra

Segunda-feira (20/2)

Blocos e Cordões

16h35 - Cordão Na Pegada do Frevo

17h10 - Bloco Império da Vila

17h45 - Bloco Unidos da Vila

18h20 - Cordão Princesa no Frevo

18h55 - Bloco Doido é Tu

19h30 - Bloco a Turma do Mamão

20h05 - Cordão Vampiros da Princesa

20h40 - Bloco Amigos do Zé

21h15 - Bloco Balakubaku Folia

21h50 - Bloco Zé Almir

22h25 - Bloco Garotos do Benfica

23h- Bloco Prova de Fogo

Encerramento - Bloco Bonde Batuque

Terça-feira (21/2)

Afoxés e Escolas de Samba

17h10 - Escola de Samba Sambamor

17h45 – Afoxé Acabaca

18h20 – Afoxé Oxum Odolá

18h55 – Afoxé Obá Sá Rewà

19h30 – Afoxé Omorisá Odé

20h05 - Escola de Samba Unidos do Acaracuzinho

20h40 - Escola de Samba Tradição da Bela Vista

21h15 - Escola de Samba Imperadores da Parquelândia

21h50 - Escola de Samba Império Ideal

22h25 - Escola de Samba Girassol de Iracema

23h - Escola de Samba Corte no Samba

23h35 - Escola de Samba Barão Folia

00h10 - Escola de Samba Colibri

Encerramento - Bloco Baqueta

Desfiles de Carnaval da Fortaleza: onde assistir?

TV Terra do Sol;

TV Câmara;

No Youtube, Instagram e Facebook da Prefeitura de Fortaleza;

Pelo Instagram @carnavaldefortaleza.



