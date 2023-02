Pré-Carnaval 2023: alegria e boas vendas movimentam Fortaleza

Movimentação do público se torna oportunidade para comerciantes e mostra que a economia também sentiu falta da folia; programação do Ciclo Carnavalesco 2023 em Fortaleza acontece em nove polos da capital cearense

A animação do fortalezense vem de outros carnavais, mas o movimento intenso pela Capital durante o aquecimento para o Carnaval de 2023 mostra que dois anos sem a folia típica da maior festa de rua do mundo deixaram o público com saudade.



Com programação intensa preparada para agradar todos os gostos e idades - com músicos, DJs, bandas, blocos e batuques - o terceiro fim de semana de Pré-Carnaval animou Fortaleza nos nove polos localizados na Praça do Ferreira, Mocinha, Mercado dos Pinhões, Aterrinho da Praia de Iracema, Praça João Gentil, Marco Zero de Fortaleza, Polo dos Queijos, Parque Rachel de Queiroz e Passeio Público.

Antecedendo os festejos oficiais, o aumento do fluxo de pessoas se torna uma oportunidade para comerciantes e mostra que a economia também sentiu falta da folia.

David Makila, que trabalha em um box localizado no Mercado Cultural dos Pinhões, declara que as vendas estão boas e que já havia essa expectativa com o retorno dos festejos.

“Não esperava menos que isso, porque a galera já esperava também pelo Carnaval. Foi a melhor hora para nós faturarmos! Estamos voltando com tudo para bater as vendas após os dois anos parados”, afirma David.

Com um público majoritariamente jovem, a venda de bebidas, lanches, adereços e glitters, além da famigerada ida ao banheiro, favoreceu o comércio na praça e nas ruas do entorno do Mercado dos Pinhões.

“As vendas estão muito boas! Estamos aqui todo fim de semana e, mesmo com a lotação, a gente consegue se organizar e faturar bem no fim do dia”, conta Ana Lúcia, que gerencia um dos stands montados na calçada, com bastante entusiasmo e já preparando os bons drinks.

Pré-Carnaval 2023: tradição que reúne diferentes públicos

No encontro entre as ruas João Cordeiro, Padre Climério e Patriolino Aguiar, o polo da Mocinha é o reduto ideal para aqueles que buscam por mais comodidade, mas sem deixar a animação de lado. Proprietária do Restaurante Teresa & Jorge, Carla Vieira destaca a organização como um dos fatores pela grande procura da região.

“O movimento tá bem agradável e o entorno do polo tá bem organizado, a gente vê uma presença bacana dos fiscais da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e da segurança. Foram dois anos de muita espera, estava todo mundo ansioso e apreensivo de como seria esse momento de Carnaval, porém as pessoas estão se sentindo seguras para vir e todo mundo tem muita vontade de curtir as festas", afirma a empresária.

"Você vê uma alegria diferente nas pessoas e isso acaba trazendo um movimento bom para o restaurante! As pessoas estão confraternizando com uma energia diferente, foi um retorno melhor do que o que a gente vinha aguardando”, detalha Carla, que divide o comando do restaurante com Raquel Rebouças.

Crianças, idosos, moradores da região, turistas e visitantes que passam por ali no caminho de um polo ao outro encontram na Mocinha diversidade e muita alegria embalados ao som do Bloco Num Ispaia Sinão Ienche, que garantem a folia até às 22 horas.

“O Carnaval é uma outra energia, a gente percebe que tem muitos dos nossos clientes habituais, que vem nos finais de semana, mas aparecem outras pessoas, estão mais alegres, entusiasmados e efusivos!”, conta a proprietária do Teresa & Jorge.

Pré-Carnaval 2023: no Aterro, cortejo de blocos é ponto de encontro entre gerações

Na avenida Beira-Mar, fechada para a passagem do cortejo, crianças em suas mais diversas fantasias correm livremente e famílias inteiras aguardam a chegada dos blocos.

Bem localizados no calçadão, William Silva Tavares, de 68 anos, espera, junto com seus amigos e familiares, a passagem dos já renomados blocos Unidos da Cachorra, Bonde Batuque, Baqueta e Camaleões do Vila.

“A gente mora aqui e sempre gosta de vir porque é mais tranquilo e seguro. Quando veio a pandemia, foi um período triste porque não tinha aquela animação que já estávamos acostumados, então esse ano está sendo muito bom. A gente espera que continue a alegria, que o cearense brinque com segurança e saúde”, afirma William.

Em uma animação sem igual, não é à toa que Fortaleza é o terceiro destino mais procurado para o Pré-Carnaval, já que a Capital possibilita que os visitantes e moradores desfrutem de todos os ritmos. Alguns metros dalí, o palco montado no Aterrinho recebeu DJs e bandas cearenses, que animaram o público enquanto aguardavam o show da cantora Mart’nália. (Colaborou Karyne Lane)

