Dos Pinhões à PI, folia se espalha no 3º sábado pré-carnavalesco de Fortaleza

Movimentação do público se torna oportunidade para comerciantes e mostra que a economia também sentiu falta da folia; programação do Ciclo Carnavalesco 2023 em Fortaleza acontece em nove polos da capital cearense

A animação do fortalezense vem de outros carnavais, mas o movimento intenso pela Capital durante o aquecimento para o Carnaval de 2023 mostra que dois anos sem a folia típica da maior festa de rua do mundo deixaram o público com saudade.

Do Mercado Cultural dos Pinhões à Praia de Iracema, o fervor que antecede os festejos oficiais agitou o terceiro sábado de Pré-Carnaval em Fortaleza, 4.

Foliões se espalharam pela cidade para acompanhar os nove polos de programação do Ciclo Carnavalesco 2023: Praça do Ferreira, Mocinha, Mercado dos Pinhões, Aterrinho da Praia de Iracema, Praça João Gentil, Marco Zero de Fortaleza, Polo dos Queijos, Parque Rachel de Queiroz e Passeio Público.

Foliões se divertem no Mercado dos Pinhões durante o terceiro sábado do Pré-Carnaval Fortaleza 2023



O aumento do fluxo de pessoas se torna uma oportunidade para comerciantes e mostra que a economia também sentiu falta da folia. David Makila, que trabalha em um box no Mercado dos Pinhões, diz que as vendas estão boas e que já tinha essa expectativa.

“Não esperava menos que isso, porque a galera já esperava também pelo Carnaval. Foi a melhor hora para nós faturarmos! Estamos voltando com tudo para bater as vendas após os dois anos parados”, afirma.

