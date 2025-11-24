Campanha sobre IA na música reúne Marina Sena, Caetano e outros

União Brasileira de Compositores e a Pró-Música Brasil lançam campanha por regras no uso de IA na música

"Toda criação tem dono. Quem usa, paga". Este é nome da campanha encabeçada pela União Brasileira de Compositores (UBC) e pela Pró-Música Brasil. Com nomes como Marina Sena , Caetano Veloso e Marisa Monte , o movimento pede por regras éticas na utilização de inteligência artificial (IA) na música.

Reivindicando transparência, remuneração justa e proteção à criação humana no ambiente digital, a campanha divulgou uma petição para o público assinar.

No site da UBC, a organização aponta que grandes empresas "se apropriam de criações humanas sem autorização, sem transparência e sem pagamento". O texto ressalta ainda as produções artísticas como trabalho intelectual.

Como consequência, o site oficial da campanha lista o comprometimento do setor criativo, empobrecimento da diversidade cultural e falta de reconhecimento e remuneração do trabalho artístico.

A campanha também visa o apoio de outros setores da economia criativa, como consumidores, empreendedores, formuladores de políticas públicas e o próprio mercado de tecnologia.