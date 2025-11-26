Canoa Quebrada recebe 15º Curta Canoa com 58 filmes; gratuito

Canoa Quebrada recebe 15º Curta Canoa com 58 filmes; gratuitoCom o tema "Cinema, Educação e Movimentos Sociais", evento destaca narrativas contemporâneas e impacto cultural do audiovisual
Canoa Quebrada volta a se transformar em polo do audiovisual latino-americano entre os dias 28 de novembro e 4 de dezembro, quando será realizada a 15ª edição do Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada – Curta Canoa.
O evento, que já se consolidou como um dos mais importantes da região Nordeste, chega a 2025 com o tema “Cinema, Educação e Movimentos Sociais”, destacando produções que dialogam com questões contemporâneas e com o impacto das narrativas na formação cultural.
Nesta edição, o festival recebeu mais de 800 inscrições, das quais 58 filmes foram selecionados para compor as mostras Competitiva, Infantil, Dragão do Mar e Latino-Americana de Cinema.
O conjunto reúne ficções, documentários, animações e obras experimentais que refletem a diversidade estética e temática da produção audiovisual do Brasil e de países vizinhos.
Documentário sobre Jackson do Pandeiro abre o Curta Canoa 2025
A sessão de abertura, marcada para esta sexta-feira, 28, às 18h30min, exibe o documentário “Jackson na Batida do Pandeiro”, de Marcos Vilar e Cacá Teixeira.
O filme traça um panorama sensível e potente da vida e da obra de Jackson do Pandeiro, um dos maiores ritmistas da música brasileira.
A narrativa é enriquecida por depoimentos de artistas que foram marcados por sua inventividade rítmica, como Gilberto Gil, Alceu Valença, Elba Ramalho e Ney Matogrosso.
A exibição dá início a uma semana dedicada à celebração da produção audiovisual e à diversidade cultural latino-americana.
Além da programação de filmes, o Curta Canoa reforça sua tradição como espaço de formação e encontro entre profissionais e público.
O festival oferecerá oficinas, encontros com diretores, rodas de conversa e atividades educativas voltadas especialmente para jovens de Aracati e do Litoral Leste, estimulando a criação de novas perspectivas dentro do audiovisual.
Outro destaque é o “Moda Canoa”, área dedicada a estilistas, artesãos e designers da região. Com o objetivo de valorizar a economia criativa local, o espaço integra moda, artesanato, sustentabilidade e identidade cultural. A programação se completa com apresentações musicais e intervenções artísticas.
Confira a programação do festival:
Mostras
Mostra Dragão do Mar
Celebra o cinema cearense reunindo produções de diversas regiões do estado e fortalecendo a identidade cultural local no cenário audiovisual.
Mostra Infantil
Sessão dedicada ao público infantojuvenil, com filmes que estimulam imaginação, aprendizado e reflexão por meio de narrativas lúdicas.
Mostra Competitiva
Reúne filmes que concorrem em categorias como Melhor Filme, Melhor Ator/Atriz, Melhor Fotografia e Melhor Direção, incentivando novos talentos do audiovisual brasileiro.
Atividades Formativas
Sábado, 29
Mesa de Debate
- Horario: 10 horas
- Onde: Barraca Chega Mais – Canoa Quebrada
Seminário
- Horario: 10 horas
- Onde: Auditório da Barraca Chega Mais
Domingo, 4
Moda Canoa
- Horário: A partir das 17h30
- Onde: Quadra do Polo de Lazer – Canoa Quebrada
15ª edição do Festival Curta Canoa
- Quando: de 28 de novembro a 4 de dezembro
- Onde: Canoa Quebrada
- Gratuito
- Instagram: @curtacanoa