Canoa Quebrada recebe 15º Curta Canoa com 58 filmes; gratuito

Festival Curta Canoa destaca produção latino-americana / Crédito: Alysson B / Divulgação

Canoa Quebrada volta a se transformar em polo do audiovisual latino-americano entre os dias 28 de novembro e 4 de dezembro, quando será realizada a 15ª edição do Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada – Curta Canoa. O evento, que já se consolidou como um dos mais importantes da região Nordeste, chega a 2025 com o tema “Cinema, Educação e Movimentos Sociais”, destacando produções que dialogam com questões contemporâneas e com o impacto das narrativas na formação cultural.

Leia Também | Festival Imaginários Urbanos ocupa diversos bairros com performances Nesta edição, o festival recebeu mais de 800 inscrições, das quais 58 filmes foram selecionados para compor as mostras Competitiva, Infantil, Dragão do Mar e Latino-Americana de Cinema. O conjunto reúne ficções, documentários, animações e obras experimentais que refletem a diversidade estética e temática da produção audiovisual do Brasil e de países vizinhos. Documentário sobre Jackson do Pandeiro abre o Curta Canoa 2025 A sessão de abertura, marcada para esta sexta-feira, 28, às 18h30min, exibe o documentário “Jackson na Batida do Pandeiro”, de Marcos Vilar e Cacá Teixeira.

O filme traça um panorama sensível e potente da vida e da obra de Jackson do Pandeiro, um dos maiores ritmistas da música brasileira. A narrativa é enriquecida por depoimentos de artistas que foram marcados por sua inventividade rítmica, como Gilberto Gil, Alceu Valença, Elba Ramalho e Ney Matogrosso. A exibição dá início a uma semana dedicada à celebração da produção audiovisual e à diversidade cultural latino-americana.



Além da programação de filmes, o Curta Canoa reforça sua tradição como espaço de formação e encontro entre profissionais e público. O festival oferecerá oficinas, encontros com diretores, rodas de conversa e atividades educativas voltadas especialmente para jovens de Aracati e do Litoral Leste, estimulando a criação de novas perspectivas dentro do audiovisual. Outro destaque é o “Moda Canoa”, área dedicada a estilistas, artesãos e designers da região. Com o objetivo de valorizar a economia criativa local, o espaço integra moda, artesanato, sustentabilidade e identidade cultural. A programação se completa com apresentações musicais e intervenções artísticas.



Confira a programação do festival: Mostras Mostra Dragão do Mar

Celebra o cinema cearense reunindo produções de diversas regiões do estado e fortalecendo a identidade cultural local no cenário audiovisual. Mostra Infantil

