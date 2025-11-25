Confira 5 exposições gratuitas para o fim de semana em Fortaleza

Confira 5 exposições gratuitas para o fim de semana em FortalezaDe Sebastião Salgado a Nise da Silveira, programação reúne fotografia, pintura e instalações em diferentes equipamentos culturais
Fortaleza se despede do mês de novembro com um circuito ampliado de artes visuais, ocupando instituições do Centro e da Praia de Iracema.
Mostras inéditas, acervos históricos, individuais de artistas cearenses e celebrações de trajetória compõem a programação, que reúne temas como memória, saúde mental, fotografia brasileira do pós-guerra e narrativas autobiográficas. Todas as visitas são gratuitas.
Leia Também| Casa do Barão de Camocim recebe festival Black Era Fortal
Confira a lista com algumas exposições que ocorrem em Fortaleza:
Nise – A Revolução pelo Afeto
Celebrando os 120 anos de nascimento de Nise da Silveira (1905–1999), a Caixa Cultural Fortaleza abriga a exposição “Nise – A Revolução pelo Afeto”, que revisita o trabalho da psiquiatra que rompeu com práticas violentas e introduziu a arte e o afeto como caminhos de cuidado.
A mostra apresenta 157 obras de 11 artistas do Museu de Imagens do Inconsciente (entre pinturas, desenhos, fotografias, gravuras e esculturas), além de documentos históricos, como cartas trocadas com Carl G. Jung, que analisou a produção artística dos pacientes a partir das mandalas enviadas por Nise.
Dividida em três núcleos, a exposição percorre o contexto da psiquiatria da época, a trajetória da médica como mulher e pioneira e uma simulação de seu ateliê terapêutico, reunindo obras de seus “clientes”, como ela chamava os pacientes, e de artistas convidados.
A programação inclui oficinas e o lançamento do livro “Do Asilo ao museu – Nise da Silveira e as coleções da loucura”, de Eurípedes Junior, museólogo e pesquisador que trabalhou ao lado de Nise desde 1975.
Exposição – Nise: A Revolução pelo Afeto:
- Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
- Abertura: terça-feira, 25, às 19 horas
- Visitação: 26 de novembro de 2025 a 1º de março de 2026
- Horários: terça a sábado, 10 horas às 20 horas; domingos e feriados, 10 horas às 19 horas
- Instagram: @caixaculturalfortaleza
- Gratuito
MIS inaugura a exposição “Turbilhão”
O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) abre neste sábado, 29, a exposição “Turbilhão”, às 17 horas, no andar +2 do Anexo.
A mostra reúne 47 fotografias de 30 fotógrafos brasileiros, produzidas entre as décadas de 1950 e 1960 e guardadas durante anos no acervo da Sociedade Francesa de Fotografia, até serem descobertas pelo pesquisador Lucas Menezes, curador da exposição.
Integrando a Temporada França-Brasil 2025, a mostra apresenta cenas do cotidiano, paisagens urbanas e rurais, abstrações e experimentos modernos.
Entre os artistas, nomes fundamentais da fotografia brasileira, como Chico Albuquerque, Geraldo de Barros, Thomaz Farkas, Gaspar Gasparian, Nelson Korjanski, José Yalenti e José Oiticica Filho.
Exposição – Turbilhão (MIS Ceará)
- Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará – Av. Barão de Studart, 410, Meireles
- Abertura: sábado, 29, às 17 horas
- Gratuito
Sebastião Salgado revisita Serra Pelada na exposição “Gold”
Também na Caixa Cultural, segue em cartaz até domingo, 30, a mostra “Gold – Mina de Ouro Serra Pelada”, de Sebastião Salgado (1944–2025).
São 54 imagens feitas durante um mês de imersão no maior garimpo a céu aberto do mundo, nos anos 1980.
As fotografias revelam o cotidiano de cerca de 50 mil garimpeiros, evidenciando a dureza, o risco e a dimensão humana daquele capítulo da história brasileira. A curadoria é assinada por Lélia Wanick Salgado.
Exposição – Gold: Mina de Ouro Serra Pelada
- Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)
- Visitação: até domingo, 30
- Horários: terça a sábado, 10 horas às 20 horas; domingos e feriados, 10 horas às 19 horas
- Instagram: @caixaculturalfortaleza
- Gratuito
Kátia Freitas comemora 30 anos do disco “K” com exposição no BNB Cultural:
O Banco do Nordeste Cultural Fortaleza recebe a programação especial pelos 30 anos de “K”, primeiro disco de Kátia Freitas.
Dois shows gratuitos acontecem nos dias 27 e 29 e, paralelamente, fica em cartaz a exposição “A Palavra e o Som”, com curadoria de Régis Amora e da própria artista.
O percurso reúne acervos, videoclipes, registros de estúdio, partituras e materiais que contam a cena musical cearense dos anos 1990 e 2000. A mostra também homenageia o guitarrista Cristiano Pinho.
Exposição – A Palavra e o Som
- Onde: Banco do Nordeste Cultural Fortaleza (Rua Conde d’Eu, 560 - Centro)
- Visitação: sábado, 29
- Horário: 11 horas às 19 horas
- Gratuito
Alice Dote explora corpo, erotismo e autobiografia no CCBNB:
A individual “O nome disso não é fome”, de Alice Dote, ocupa o Centro Cultural Banco do Nordeste até 22 de fevereiro.
A artista reúne 19 pinturas a óleo e uma videoperformance de 2025, articulando memória, erotismo, ficção e experiência urbana.
Com curadoria de Eduardo Bruno e Waldirio Castro, a mostra — classificação +18 — propõe um percurso de imersão em gestos, corpos e afetos, incluindo visitas guiadas, oficinas e atividades mediadas.
Exposição – O nome disso não é fome
- Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d’Eu, 560 - Centro)
- Visitação: até 22 de fevereiro
- Horário: terça a sábado, 10 horas às 19 horas
- Gratuito