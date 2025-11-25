Confira 5 exposições gratuitas para o fim de semana em Fortaleza

Kátia Freitas celebra 30 anos de "K" com shows e exposição em Fortaleza / Crédito: Larissa Freitas/ Divulgação

Fortaleza se despede do mês de novembro com um circuito ampliado de artes visuais, ocupando instituições do Centro e da Praia de Iracema.

Mostras inéditas, acervos históricos, individuais de artistas cearenses e celebrações de trajetória compõem a programação, que reúne temas como memória, saúde mental, fotografia brasileira do pós-guerra e narrativas autobiográficas. Todas as visitas são gratuitas.



Leia Também| Casa do Barão de Camocim recebe festival Black Era Fortal Confira a lista com algumas exposições que ocorrem em Fortaleza: Nise – A Revolução pelo Afeto Celebrando os 120 anos de nascimento de Nise da Silveira (1905–1999), a Caixa Cultural Fortaleza abriga a exposição “Nise – A Revolução pelo Afeto”, que revisita o trabalho da psiquiatra que rompeu com práticas violentas e introduziu a arte e o afeto como caminhos de cuidado. A mostra apresenta 157 obras de 11 artistas do Museu de Imagens do Inconsciente (entre pinturas, desenhos, fotografias, gravuras e esculturas), além de documentos históricos, como cartas trocadas com Carl G. Jung, que analisou a produção artística dos pacientes a partir das mandalas enviadas por Nise.

Dividida em três núcleos, a exposição percorre o contexto da psiquiatria da época, a trajetória da médica como mulher e pioneira e uma simulação de seu ateliê terapêutico, reunindo obras de seus “clientes”, como ela chamava os pacientes, e de artistas convidados. A programação inclui oficinas e o lançamento do livro “Do Asilo ao museu – Nise da Silveira e as coleções da loucura”, de Eurípedes Junior, museólogo e pesquisador que trabalhou ao lado de Nise desde 1975. Exposição "Nise – A Revolução pelo Afeto" Crédito: Arquivo Pessoal Nise da Silveira / Acervo SAMII

Exposição – Nise: A Revolução pelo Afeto:

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)



Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Abertura: terça-feira, 25, às 19 horas



terça-feira, 25, às 19 horas Visitação: 26 de novembro de 2025 a 1º de março de 2026



26 de novembro de 2025 a 1º de março de 2026 Horários: terça a sábado, 10 horas às 20 horas; domingos e feriados, 10 horas às 19 horas

terça a sábado, 10 horas às 20 horas; domingos e feriados, 10 horas às 19 horas Instagram: @caixaculturalfortaleza

@caixaculturalfortaleza Gratuito

MIS inaugura a exposição “Turbilhão” O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS) abre neste sábado, 29, a exposição “Turbilhão”, às 17 horas, no andar +2 do Anexo. A mostra reúne 47 fotografias de 30 fotógrafos brasileiros, produzidas entre as décadas de 1950 e 1960 e guardadas durante anos no acervo da Sociedade Francesa de Fotografia, até serem descobertas pelo pesquisador Lucas Menezes, curador da exposição.

Integrando a Temporada França-Brasil 2025, a mostra apresenta cenas do cotidiano, paisagens urbanas e rurais, abstrações e experimentos modernos.

Entre os artistas, nomes fundamentais da fotografia brasileira, como Chico Albuquerque, Geraldo de Barros, Thomaz Farkas, Gaspar Gasparian, Nelson Korjanski, José Yalenti e José Oiticica Filho. MIS inaugura a exposição "Turbilhão" com fotografias brasileiras dos anos 1950 e 1960 Crédito: Aldo Lima/ Divulgação Exposição – Turbilhão (MIS Ceará)

Onde: Museu da Imagem e do Som do Ceará – Av. Barão de Studart, 410, Meireles



Museu da Imagem e do Som do Ceará – Av. Barão de Studart, 410, Meireles Abertura: sábado, 29, às 17 horas



sábado, 29, às 17 horas Gratuito

Sebastião Salgado revisita Serra Pelada na exposição “Gold”

Também na Caixa Cultural, segue em cartaz até domingo, 30, a mostra “Gold – Mina de Ouro Serra Pelada”, de Sebastião Salgado (1944–2025).