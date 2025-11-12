Artista cearense Alice Dote faz primeira exposição individual

A mostra fica em cartaz no Centro Cultural Banco do Nordeste durante quatro meses, trazendo visitas guiadas, conversas com convidados e oficinas de pintura

No sábado, 22, o Centro Cultural Banco do Nordeste recebe a primeira exposição individual da artista visual cearense, Alice Dote . A mostra chamada de “O nome disso não é fome” traz 19 pinturas a óleo , além de uma videoperfomance criada em 2025, com abertura marcada para as 15h30min.

A exposição tem a curadoria de Eduardo Bruno e Waldirio Castro, e propõe um espaço de imersão onde o olhar é continuamente provocado. As obras estarão expostas por quatro meses, unindo visitas guiadas, conversas com convidados e oficinas de pintura, tudo pensado por Alice.

A artista utilizou de fotografias de nus e naturezas mortas para criar um universo próprio partindo de seu olhar sensível. A mostra explora nudez explícita, tendo classificação indicativa de +18, e sendo visitação gratuita.

A visão da artista busca subverter a lógica tradicional da mulher como um objeto passivo de contemplação, questionando o pensamento de gênero estabelecido historicamente.

“Minhas ‘musas’ são homens que dispo, observo e com quem dialogo através da pintura. Não para reproduzir um sistema de opressão, mas para embaralhar posições, domínios, desejos”, comenta Alice no material enviado a reportagem.