Artista cearense Alice Dote faz primeira exposição individual

Artista cearense Alice Dote faz primeira exposição individualA mostra fica em cartaz no Centro Cultural Banco do Nordeste durante quatro meses, trazendo visitas guiadas, conversas com convidados e oficinas de pintura
No sábado, 22, o Centro Cultural Banco do Nordeste recebe a primeira exposição individual da artista visual cearense, Alice Dote. A mostra chamada de “O nome disso não é fome” traz 19 pinturas a óleo, além de uma videoperfomance criada em 2025, com abertura marcada para as 15h30min.
Instagram | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo
A exposição tem a curadoria de Eduardo Bruno e Waldirio Castro, e propõe um espaço de imersão onde o olhar é continuamente provocado. As obras estarão expostas por quatro meses, unindo visitas guiadas, conversas com convidados e oficinas de pintura, tudo pensado por Alice.
A artista utilizou de fotografias de nus e naturezas mortas para criar um universo próprio partindo de seu olhar sensível. A mostra explora nudez explícita, tendo classificação indicativa de +18, e sendo visitação gratuita.
A visão da artista busca subverter a lógica tradicional da mulher como um objeto passivo de contemplação, questionando o pensamento de gênero estabelecido historicamente.
“Minhas ‘musas’ são homens que dispo, observo e com quem dialogo através da pintura. Não para reproduzir um sistema de opressão, mas para embaralhar posições, domínios, desejos”, comenta Alice no material enviado a reportagem.
Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio
Quem é Alice Dote?
Alice Dote, 33, é natural de Fortaleza, e tem trabalhos como artista visual e pesquisadora, além de sua formação como Socióloga, pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Em seu trabalho autobiográfico, na pintura a óleo, nos desenhos e gravuras, ela busca explorar o similar entre o desejo e a morte, abordando o erotismo como procedimento.
Abertura exposição “o nome disso não é fome”, de Alice Dote
- Quando: Sábado, 22, às 15h30min
- Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)
- Gratuito