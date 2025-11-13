Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves dividem show no Cantinho do Frango

Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves dividem show no Cantinho do Frango

O restaurante e espaço cultural Cantinho do Frango recebe o show "Cumplicidades" dos cearenses Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves
Autor Raquel Aquino
Autor
Raquel Aquino Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os cearenses Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves apresentam no sábado, 15, o show “Cumplicidades” no restaurante e espaço cultural Cantinho do Frango, do bairro Aldeota. O show faz parte do projeto que reúne nomes de destaque da cena musical com canções que marcam suas trajetórias.

Relacionado | Grammy Latino 2025: veja quem são os favoritos nas principais categorias

Na apresentação deste sábado, Edinho traz em seu repertório composições “Liberdade de Viver”, “Pra sempre luz” e “Retumbante”. Já o caririense Edmar, apresenta “Cigano”, “Miragem”, “Em cima do tempo”, entre outras.

Além das próprias composições, juntos, os artistas apresentam novas versões de músicas do Gonzaguinha, Teca Calazans e Caetano Veloso. Eles serão acompanhados pelo músico Alan Kardec Filho, com guitarra e violão.

O show "Cumplicidades" nasceu em 2024 como uma forma de os anos de amizade de Edinho e Edmar. Eles já dividiram o palco muitas vezes, mas esse é o primeiro projeto deles em parceria. Ao longo da apresentação, eles cantam juntos e contam histórias dos muitos anos que tocaram na noite de Fortaleza. No show do Cantinho do Frango, eles ainda estão preparando uma homenagem especial a Lô Borges, compositor falecido em 2 de novembro último.

Leia também | Calcinha Preta: vocalista Silvânia Aquino anuncia saída da banda

“Cumplicidades”, com Edinho e Edmar

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar