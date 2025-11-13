Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves dividem show no Cantinho do Frango

Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves dividem show no Cantinho do FrangoO restaurante e espaço cultural Cantinho do Frango recebe o show "Cumplicidades" dos cearenses Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves
Os cearenses Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves apresentam no sábado, 15, o show “Cumplicidades” no restaurante e espaço cultural Cantinho do Frango, do bairro Aldeota. O show faz parte do projeto que reúne nomes de destaque da cena musical com canções que marcam suas trajetórias.
Na apresentação deste sábado, Edinho traz em seu repertório composições “Liberdade de Viver”, “Pra sempre luz” e “Retumbante”. Já o caririense Edmar, apresenta “Cigano”, “Miragem”, “Em cima do tempo”, entre outras.
Além das próprias composições, juntos, os artistas apresentam novas versões de músicas do Gonzaguinha, Teca Calazans e Caetano Veloso. Eles serão acompanhados pelo músico Alan Kardec Filho, com guitarra e violão.
O show "Cumplicidades" nasceu em 2024 como uma forma de os anos de amizade de Edinho e Edmar. Eles já dividiram o palco muitas vezes, mas esse é o primeiro projeto deles em parceria. Ao longo da apresentação, eles cantam juntos e contam histórias dos muitos anos que tocaram na noite de Fortaleza. No show do Cantinho do Frango, eles ainda estão preparando uma homenagem especial a Lô Borges, compositor falecido em 2 de novembro último.
“Cumplicidades”, com Edinho e Edmar
- Quando: sábado, 15, às 18h30min
- Onde: Cantinho do Frango (R. Torres Câmara, 71 - Aldeota)
- Quanto: R$ 40 (couvert)
- Mais informações: @cantinhodofrangooficial e cantinhodofrangooficial.com.br