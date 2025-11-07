Vila do RPG lança projeto com DJ, jogos, quiz e danças temáticas

A Companhia Una une dança e cultura underground trabalhando dark fusion e metal bellydance / Crédito: Carolyne de Castro/ Divulgação

Fãs e entusiastas de RPG terão uma imersão no universo sombrio de “Vampiro: A Máscara” neste domingo, 9, durante a inauguração de um novo projeto da Vila do RPG. Batizado de Fortaleza Noturna, o evento será realizado no Snake Bar, no Benfica, a partir das 15 horas, reunindo mesas de RPG, discotecagem temática e performances de dança inspiradas no tema do jogo. No evento haverá mesas de “Vampiro: A Máscara” e as histórias narradas nas mesas de RPG durante o evento darão início a uma nova campanha coletiva que seguirá sendo desdobrada ao longo do próximo ano. “A proposta é que o projeto Fortaleza Noturna continue em 2026, permitindo que os jogadores desenvolvam seus personagens e narrativas dentro de um mesmo universo sombrio e interligado”, explica Dmitri Gadelha, fundador do Vila do RPG e organizador do Fortaleza Noturna.

Leia Também | Filme sobre Michael Jackson ganha primeiro teaser; assista

O evento também reúne boardgames temáticos, todos inspirados em intrigas, blefes e disputas políticas, marcas registradas do jogo original. Títulos como "Coup", "Bloodletter", "Vendetta" (boardgame oficial de "Vampiro: A Máscara") e "Ultimate Werewolf" estarão disponíveis simultaneamente, das 15 às 19 horas, oferecendo diferentes formas de vivenciar o clima de conspiração e mistério. Encerrando a programação, um quiz temático sobre vampiros na cultura pop com perguntas sobre cinema, literatura e séries, com premiação para os participantes. “Estamos sendo pioneiros em trazer para dentro de um evento de RPG o DJ Enceladus, bastante conhecido na cena gótica de Fortaleza, e as dançarinas da Companhia Una, que apresentarão uma performance de dança dark fusion dentro do universo vampírico juntamente com a cantora Makem. Tudo foi pensado para ambientar as mesas de jogo e integrar as diferentes linguagens presentes no evento”, destaca Dmitri.

A Vila do RPG é um projeto cultural que, desde 2010, divulga a prática do RPG como ferramenta de socialização e desenvolvimento cognitivo em Fortaleza. A iniciativa oferece sessões de jogo para crianças, jovens e adultos com mesas dos mais variados estilos, da fantasia medieval ao cyberpunk. Entre os títulos mais populares está “Vampiro: A Máscara”, criado em 1991 pelo americano Mark Rein-Hagen, conhecido por suas tramas políticas e jogos de intriga. Leia Também | Parque do Cocó tem agenda cultural infantil neste fim de semana

Conheça a Companhia Una Formada em 2024 por Emanoelle Moura, Neyla Moreira, Maria Tavares, Sarah Figueiredo, Angel Kalli e Larissa Monteiro, a Companhia Una surgiu do encontro de mulheres pela dança e cultura underground. O grupo trabalha o dark fusion e o metal bellydance como expressões artísticas e emocionais.

“Ao longo da noite teremos blocos de performances com integrantes da Una e dançarinas convidadas realizando performances solo, cada uma com temáticas diferentes e que remetem tanto ao RPG como a filmes e personagens clássicos do cinema”, explica Neyla Moreira, responsável pela direção artística e coreografia do evento. Neyla também conta que a inspiração para o processo de criação da apresentação da Una foi baseada nas bahari, sacerdotisas de Lilith. “A performance se chama 'Ritus Bahari'. Nas profundezas da noite, quando o tempo se dissolve e o sangue pulsa como um cântico antigo, começa o ritual das filhas de Lilith. Elas surgem como sacerdotisas que trazem nos gestos a memória do sagrado esquecido, um culto em que o desejo era oração e o corpo, templo. À medida que o êxtase toma forma, as sacerdotisas se tornam predadoras, transmutando fé em fome, adoração em prazer, rito em dança. O sangue se torna linguagem, e o poder, perfume. Durante a apresentação, transitamos entre o etéreo e o monstruoso, entre a entidade ritual e o ser sedutor”, descreve Neyla.

Leia Também | Calé Alencar e Lúcio Ricardo apresentam show gratuito no MIS

