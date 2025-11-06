Parque do Cocó tem agenda cultural infantil neste fim de semana

Projeto "Vem pro Parque" leva crianças e famílias a participarem de diversas atividades no Parque Estadual do Cocó

Maior área verde urbanizada de Fortaleza, o Parque do Cocó traz na programação deste fim de semana eventos especiais para o público infantil .

Iniciando no sábado, 8, o projeto Vem pro Parque está marcado para iniciar às 9 horas com a oficina “Zine e Memória”, que vai trabalhar com atividades manuais para as crianças.

Na sequência, às 10 horas, serão exibidas produções audiovisuais cearenses que abordam temáticas sobre o meio ambiente e natureza.

Já no domingo, 9, os visitantes do Parque do Cocó podem participar de atividades recreativas das 7h às 12 horas. A partir das 9 horas, o Grupo Mata Branca ministra a oficina de “Ecozines”, que une conhecimentos sobre o meio ambiente e produções manuais.

