Parque do Cocó tem agenda cultural infantil neste fim de semana

Projeto "Vem pro Parque" leva crianças e famílias a participarem de diversas atividades no Parque Estadual do Cocó
Autor Lillian Santos
Maior área verde urbanizada de Fortaleza, o Parque do Cocó traz na programação deste fim de semana eventos especiais para o público infantil.

Iniciando no sábado, 8, o projeto Vem pro Parque está marcado para iniciar às 9 horas com a oficina “Zine e Memória”, que vai trabalhar com atividades manuais para as crianças.

Na sequência, às 10 horas, serão exibidas produções audiovisuais cearenses que abordam temáticas sobre o meio ambiente e natureza. 

Já no domingo, 9, os visitantes do Parque do Cocó podem participar de atividades recreativas das 7h às 12 horas. A partir das 9 horas, o Grupo Mata Branca ministra a oficina de “Ecozines”, que une conhecimentos sobre o meio ambiente e produções manuais.

Encerrando a programação deste fim de semana, o Grupo K’Os apresenta o espetáculo infantil “Afinando”, a partir das 10h30min.

Confira programação infantil no Parque do Cocó deste fim de semana

Sábado, 8

  • 9 horas: Oficina Zine e Memória
  • 10 horas: Exibição de filmes da Siará+

Domingo, 9

  • 7h às 8 horas: Aula de Tai Chi Chuan
  • 8h às 9 horas: Ioga
  • 9h às 10h30min: Biodança
  • 8h às 12 horas: Aula de ritmos e recreação infantil
  • 9h às 10 horas: Oficina de Ecozines
  • 10h30min às 11h30min: Espetáculo “Afinando”

Vem pro Parque

  • Quando: sábado, 8, a partir das 9 horas; e domingo, 9, a partir das 7 horas
  • Onde: Parque Estadual do Cocó (avenida Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó)
  • Gratuito

