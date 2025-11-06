Parque do Cocó tem agenda cultural infantil neste fim de semana

Parque do Cocó tem agenda cultural infantil neste fim de semanaProjeto "Vem pro Parque" leva crianças e famílias a participarem de diversas atividades no Parque Estadual do Cocó
Maior área verde urbanizada de Fortaleza, o Parque do Cocó traz na programação deste fim de semana eventos especiais para o público infantil.
Iniciando no sábado, 8, o projeto Vem pro Parque está marcado para iniciar às 9 horas com a oficina “Zine e Memória”, que vai trabalhar com atividades manuais para as crianças.
Na sequência, às 10 horas, serão exibidas produções audiovisuais cearenses que abordam temáticas sobre o meio ambiente e natureza.
Já no domingo, 9, os visitantes do Parque do Cocó podem participar de atividades recreativas das 7h às 12 horas. A partir das 9 horas, o Grupo Mata Branca ministra a oficina de “Ecozines”, que une conhecimentos sobre o meio ambiente e produções manuais.
Encerrando a programação deste fim de semana, o Grupo K’Os apresenta o espetáculo infantil “Afinando”, a partir das 10h30min.
Confira programação infantil no Parque do Cocó deste fim de semana
Sábado, 8
- 9 horas: Oficina Zine e Memória
- 10 horas: Exibição de filmes da Siará+
Domingo, 9
- 7h às 8 horas: Aula de Tai Chi Chuan
- 8h às 9 horas: Ioga
- 9h às 10h30min: Biodança
- 8h às 12 horas: Aula de ritmos e recreação infantil
- 9h às 10 horas: Oficina de Ecozines
- 10h30min às 11h30min: Espetáculo “Afinando”
Vem pro Parque
- Quando: sábado, 8, a partir das 9 horas; e domingo, 9, a partir das 7 horas
- Onde: Parque Estadual do Cocó (avenida Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó)
- Gratuito