Festival de fotografia realiza atividades gratuitas no Sertão Central

Através de retratos de paisagens, tradições e festividades, o festival da fotografia do Sertão Central chega a sua sexta edição / Crédito: Beto Skeff

Realizado anualmente nas cidades de Quixadá e Quixeramobim, o festival de fotografia do Sertão Central, conhecido como Qxas Festival, chega a sua sexta edição. Com o tema “Paisagens de Dentro”, a exposição acontece de quarta, 22, a sábado, 25, reunindo artistas e atividades formativas relacionadas à produção audiovisual. O anúncio do evento foi feito por meio das redes sociais. Com curadoria de Fernanda Siebra, Michelle Maciel e Rafael Vilarouca, o Qxas Festival é dedicado à produção audiovisual e busca valorizar o olhar artístico das pessoas sobre o sertão. A programação conta com palestras, workshops, exposições, e rodas de conversas. Com exceção de alguns workshops, o festival será gratuito e de livre acesso do público.

O evento reúne 40 artistas brasileiros e busca promover o intercâmbio entre a fotografia cearense e a produção contemporânea brasileira nos campos da expressão e do conhecimento. No evento, a italiana Simonetta Persichetti e os cearenses Maria José da Costa Braz e Silas de Paula serão os homenageados. Festival de fotografia: idealização e referências Segundo o fotógrafo Beto Skeff e a produtora Glícia Gadelha, a exposição apresenta imagens que falam de memória, corpo e imaginação. Walda Marques, Preticia Jerônimo e os cearenses Ana Mundim e Tibico Brasil são alguns nomes que estarão envolvidos nas atividades.

O livro "Grande Sertão: Veredas", do autor Graciliano Ramos, e o filme "Praias de Varda", da cineasta Agnès Varda, são exemplos das referências trabalhadas no festival. Os cenários fotografados vão propor interpretações para além das imagens, escavando diferentes sentidos em tradições, paisagens e festividades locais. Programação do evento: atividades propostas Durante a programação, haverá uma ação formativa nas escolas da rede pública de Quixadá e Quixeramobim. As oficinas e rodas de conversa são destinadas para 300 estudantes e professores. Desde a primeira edição, o QXAS nas Escolas já beneficiou mais de 1.500 estudantes.