Cover de Rita Lee há 30 anos faz show em Fortaleza em outubro

Com mais de 30 anos interpretando a rainha do rock, Lia Santhiago apresentará clássicos de Rita Lee em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ Instagram

No dia 31 de outubro, Fortaleza irá receber Lia Santhiago, primeira artista a interpretar Rita Lee desde os anos 1990. Realizado no Floresta, o show pretende rememorar sucessos como "Doce Vampiro", "Ovelha Negra", "Lança Perfume" e "Desculpe o Auê", na voz da artista cover paulistana, que se destaca por sua aparência e interpretação fiel dos trejeitos de Rita Lee.