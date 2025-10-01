Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cover de Rita Lee há 30 anos faz show em Fortaleza em outubro

Há mais de 30 anos interpretando a rainha do rock, Lia Santhiago apresenta clássicos de Rita Lee em Fortaleza
Autor Sofia Herrero
No dia 31 de outubro, Fortaleza irá receber Lia Santhiago, primeira artista a interpretar Rita Lee desde os anos 1990.

Realizado no Floresta, o show pretende rememorar sucessos como "Doce Vampiro", "Ovelha Negra", "Lança Perfume" e "Desculpe o Auê", na voz da artista cover paulistana, que se destaca por sua aparência e interpretação fiel dos trejeitos de Rita Lee.

As entradas estão disponíveis no Sympla, e variam entre R$55 por ingresso, na modalidade em que duas pessoas compram juntas, e R$60 na categoria individual.

Além do cover de Rita Lee, noite conta com tributo a Cazuza e outras apresentações musicais

A noite tem início às 18 horas, com abertura da DJ Cabeleira. Às 19h30min, a banda Altos Versoscover fortalezense de Cazuza, sobe ao palco.

Às 21h30min, acontece o show da banda cearense O Verbo e, por fim, Lia Santhiago se apresenta às 23h30min.

Show Cover Rita Lee

  • Quando: sexta-feira, 31, às 18 horas
  • Onde: Floresta (Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
  • Quanto: entre R$55 e R$60 
  • Mais informações: @floresta_bar e @liasanthiago

